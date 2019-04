- Tuż po tej akcji w ogóle nie rozumiałem, dlaczego zobaczyłem żółtą kartkę – opowiada Robert Gumny po meczu z Pogonią Szczecin. Lech Poznań postanowił odwołać się od żółtej kartki dla swojego obrońcy. Decyzja sędziego Pawła Gila to kolejna kontrowersja po ostatniej kolejce Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Broź: Zdajemy sobie sprawę z naszego położenia. Wideo INTERIA.TV

Gumny obejrzał żółtą kartkę w 21. minucie sobotniego spotkania z Pogonią. Obrońca Lecha padł na murawę w polu karnym po starciu z Santerim Hostikką. Sędzia uznał zachowanie Gumnego za próbę wymuszenia rzutu karnego i bez wahania pokazał mu żółtą kartkę.

Reklama

- Czułem kontakt z przeciwnikiem i to, że nawet spiął on rękę w uchwycie. Tuż po tej akcji nie rozumiałem w ogóle, dlaczego zobaczyłem w tej sytuacji żółtą kartkę. Moim zdaniem był karny i przewróciłem się tylko i wyłącznie z powodu faulu - przekonuje Gumny, cytowany przez oficjalną stronę Lecha.



Sytuacja miała miejsce przy stanie 0-0. Powtórki pokazały, że piłkarz Pogoni faktycznie wystawił rękę, by zatrzymać rywala. Gumny upadł jednak w bardzo "teatralny" sposób. Żółta kartka, którą otrzymał, to jego czwarte upomnienie w sezonie - eliminuje go z gry w najbliższym spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Klub z Wielkopolski nie zgadza się z decyzją Gila i postanowił odwołać się od niej do Komisji Ligi.



- Ta kartka boli tym bardziej z powodu pauzy w meczu z Zagłębiem. Jako drużyna chcemy walczyć o puchary, a ja sam cały czas uczę się i podnoszę umiejętności z każdym spotkaniem. Dlatego bardzo chciałem być cały czas w grze - zaznacza Gumny.



Sytuacja z udziałem obrońcy Lecha nie jest jedyną kontrowersją po 33. kolejce Ekstraklasy. Najwięcej dyskusji wywołały decyzje Daniela Stefańskiego z meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa - sędzia odwołał m.in. rzut karny dla piłkarzy z Trójmiasta. Decyzję Stefańskiego za błędną uznał m.in. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Duszan Kuciak, bramkarz Lechii, nazwał ją kradzieżą.



Ekstraklasa: tabela, wyniki, terminarz i strzelcy