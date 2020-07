Trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw ma ból głowy - w sobotnim hicie z Legią Warszawa musi kimś zastąpić najlepszego strzelca Ekstraklasy Christiana Gytkjaera. Jedno jest pewne - "Kolejorz" musi szybko znaleźć następcę Duńczyka w kontekście następnego sezonu, ale wygląda na to, że już go znalazł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Murawski dla Interii: To będzie dla Lecha wielkie osłabienie. Wideo TV Interia

Gytkjaer nie zagra w sobotę, bo pauzuje po czwartej żółtej kartce. To spore osłabienie Lecha - Duńczyk zdobył aż 21 bramek i jest bliski wywalczenia tytułu króla strzelców PKO Ekstraklasy. Zastąpić go może Timur Żamaletdinow, który przez półtora roku nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie albo 18-letni Filip Szymczak.

Reklama

Rosjanin zaledwie raz w tym sezonie zagrał w lidze od początku meczu i to właśnie miesiąc temu przeciwko Legii. Z kolei Szymczak świetnie spisuje się w drużynie drugoligowych rezerw, ale jego doświadczenie z Ekstraklasy to zaledwie kilkanaście minut z dwóch końcówek spotkań przeciwko Rakowowi oraz Cracovii w lutym tego roku. Różnica w jakości między nimi a Duńczykiem jest ogromna, a wygląda na to, że trener Dariusz Żuraw nie widzi już w składzie Pawła Tomczyka.

- Filip Szymczak wchodzi dużymi krokami do pierwszego zespołu i nie jest wykluczone, że będzie dostawał szanse w najbliższych spotkaniach. Robi duże postępy. Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie na ten mecz: by był dobry w naszym wykonaniu, byśmy mogli stwarzać sytuacje i mieli napastnika, który je wykończy - uważa Żuraw.

Trener Lecha nie chciał zdradzić, czy będzie optował za wykupieniem z CSKA Moskwa Żamaletdinowa. - Mamy jeszcze kilka ciekawych i bardzo ważnych spotkań, decyzje podejmiemy po tych meczach - przyznał Żuraw. Jednocześnie zdradził, że pozyskanie następcy Gytkjaera jest priorytetem dla klubu.

- Wiemy o tym i mówimy o tym, bo Lech zawsze miał klasowego napastnika. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Prowadzimy dość mocno zaawansowane rozmowy i jeśli je tylko sfinalizujemy, to klub poinformuje, kto to będzie - mówi.

Oprócz Gytkjaera, w składzie Lecha zabraknie też kapitana drużyny Thomasa Rogne, który dzień przed spotkaniem ze Śląskiem zgłosił ból w kolanie. Podobno uraz nie był poważny, ale Norweg ma zagrać dopiero w którymś z dwóch najbliższych spotkań z Lechią Gdańsk. "Kolejorz" w osiem dni zagra bowiem trzy razy, ale tylko na swoim stadionie. Być może to spowoduje mniejszą rotację w składzie, bo brak podróży może oznaczać mniejsze zmęczenie graczy.

- Dopiero po spotkaniu z Legią będziemy oceniać, kto jest zmęczony i jakie zmiany musimy zrobić w pucharowym meczu z Lechią. Zdajemy sobie sprawę, że to bardzo istotny dla nas tydzień. Nie będziemy szukać trudnych rozwiązań, ale takie, aby przyniosły efekt w postaci punktów oraz awansu do finału Pucharu Polski - twierdzi Żuraw.

Lech w tym sezonie już dwukrotnie przegrał z Legią, która jest o krok od wywalczenia mistrzostwa Polski. Jeśli legioniści choć zremisują w Poznaniu, będą mogli odbierać gratulacje. - My w Poznaniu bardziej myślimy o tym, co Lech może jeszcze osiągnąć do końca sezonu. To jednak sport, takie rozwiązanie z tytułem dla Legii na naszym stadionie też jest możliwe. Mam jednak nadzieję, że będę mógł pogratulować trenerowi Vukoviciowi trochę później - przyznaje Żuraw, którego bolą dwie wcześniejsze porażki Lecha z Legią:

- Czuję ogromną chęć rewanżu. Do dziś pamiętam pierwsze spotkanie w Warszawie, gdy prowadziliśmy i przegraliśmy na własne życzenie. Po tamtym spotkaniu My złapaliśmy zadyszkę, a Legia ruszyła. W drugim spotknaiu praktycznie w każdym elemencie statystycznym byliśmy lepsi, a jednak przegraliśmy. Teraz chcemy zagrać dobrze, prowadzić grę, ala najważniejsze są trzy punkty - mówi Żuraw.

Początek sobotniego starcia Lech - Legia: o godz. 17.30.

Andrzej Grupa