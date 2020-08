Kamil Pestka przedłużył o dwa lata swoją umowę z Cracovią. Oznacza to, że lewy obrońca związał się z klubem kontraktem do 30 czerwca 2023 roku.

Pestka jeszcze jako junior dołączył do Cracovii, gdzie później stawiał pierwsze kroki w dorosłej piłce. W Ekstraklasie zadebiutował pod koniec sezonu 2016/17.

22-letni dziś obrońca w międzyczasie był wypożyczony do pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Po powrocie do Cracovii był podstawowym zawodnikiem, w zeszłym sezonie rozgrywając 32 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty.



Pestka był także podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski do lat 21, która w 2019 roku była bliska awansu do półfinału. W kadrze U-21 rozegrał 14 spotkań.



Lewy obrońca rozpoczął także obecny sezon w wyjściowym składzie, ale nabawił się kontuzji i czeka go dłuższa przerwa w grze.



Nowa umowa defensora potrwa do 30 czerwca 2023 roku. Dotychczas w barwach "Pasów" rozegrał 59 spotkań.

Zdjęcie Kamil Pestka / TF-Images / Contributor / Getty Images



WG