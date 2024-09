Z Serie A na zaplecze Ekstraklasy. Niecodzienny transfer ma pomóc w awansie

W 33. kolejce Arce wystarczał remis w derbach Trójmiasta z Lechią w Gdańsku, by po czterech latach wrócić do Ekstraklasy. Było 1-1 i to gospodarze, którzy grali w osłabieniu byli na linach. Wówczas klika minut przed końcem do siatki trafił Camilo Mena. Potem w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego gdynianom do promocji wystarczał remis w spotkaniu z GKS Katowice u siebie - ten mecz również przegrali 0-1. Wreszcie finał baraży, do 87. minuty Arka prowadziła u siebie 1-0 z Motorem Lublin, by ostatecznie ulec 1-2. Żółto-Niebiescy mając na kilka kolejek przed końcem rozgrywek ponad 98% szans na awans do Ekstraklasy zaprzepaścili ogromną szansę.