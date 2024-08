Kolejne zwolnienie w polskiej lidze. Jest oficjalny komunikat klubu ws. trenera

Nieco ponad rok trwała przygoda Wojciecha Łobodzińskiego z Arką Gdynia . Jeszcze niedawno wydawało się, że szkoleniowiec na Pomorzu pomieszka zdecydowanie dłużej. Piłkarze w żółto-niebieskich barwach w zeszłym sezonie byli o krok od awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. O braku przepustki zadecydowała fatalna końcówka rundy zasadniczej. Futboliści nie uplasowali się na dwóch czołowych pozycjach w tabeli, a następnie przegrali w barażach z Motorem Lublin .

To właśnie w tym czasie internet obiegły szokujące obrazki z wizyty kiboli podczas jednego z treningów. "Wypowiedzi, które zostały zaprezentowane w filmie dostępnym w internecie, są dla mnie jako dla właściciela i prezesa nie do przyjęcia w żadnej sytuacji, a już szczególnie wobec sztabu i drużyny walczącej o awans do ekstraklasy. Zrobię wszystko, aby takie sytuacje uderzające w wizerunek klubu nigdy już nie miały miejsca" - grzmiał wtedy Marcin Gruchała, prezes i większościowy akcjonariusz Arki, na łamach "trojmiasto.pl".