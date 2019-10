Po piątkowej porażce 1-4 z Wisłą Płock posadę stracił trener Arki Jacek Zieliński, który 12 kwietnia 2019 r. został zatrudniony w roli "strażaka", by uratować zespół przed degradacją. Misja ratunkowa w ubiegłym sezonie się udała, ale w Gdyni szybko o tym zapomnieli. Nowy trenerem będzie Wojciech Stawowy, który w Gdyni pracował w 2008 r.

Jako pierwszy informację o zwolnieniu Zielińskiego podał serwis Arkowcy.pl. Interia potwierdziła tę wiadomość. Oficjalnie Arka nie ogłosiła jeszcze zmiany trenera. Mało tego, klub zakneblował usta piłkarzom i trenerom. Wszyscy dostali zakaz wypowiadania się na temat sytuacji Arki.

Zieliński poprowadził zespół w 20 spotkaniach, z których sześć wygrał, pięć zremisował i dziewięć przegrał. Daje to średnią 1,15 punktu na mecz.

W poprzednim sezonie utrzymał zespół w Ekstraklasie, po czym przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2020 roku. Jego podopieczni źle zaczęli jednak obecne rozgrywki. W 11. meczach zdobyli zaledwie dziewięć punktów i są na 14. miejscu w tabeli, pierwszym zagrożonym spadkiem.

Głównym kandydatem do zastąpienia Zielińskiego jest Wojciech Stawowy. Pracował on już w Gdyni, od maja 2006 do kwietnia 2008 roku. Od lipca 2015 roku nie pracował w piłce seniorskiej. Był dyrektorem sportowym w akademii Escola Varsovia. Teraz może wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Jego asystentem ma zostać Krzysztof Sobieraj.

