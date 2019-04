Rajdowe MP. Mikołaj Marczyk wygrał w Świdnicy

Wicemistrz Polski w poprzednim sezonie Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5) wygrał Świdnicki-Krause, pierwszą rundę tegorocznego cyklu. W sobotę i niedzielę był najszybszy na siedmiu z dziewięciu odcinków specjalnych rozegranych na trasach w Górach Sowich.

Zdjęcie Mikołaj Marczyk /Maciej Kulczyński /PAP

Dwa pozostałe, w tym ostatni w rajdzie Walim - Zagórze, który był Power Stage, gdzie zdobywa się dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski, padły łupem drugiego w rajdzie Marcina Słobodziana (Ford Fiesta R5). Zakończył on imprezę ze stratą 11,6 s do zwycięzcy.

Trzecie miejsce wywalczył Tomasz Kasperczyk (Ford Fiesta R5) - strata 37,5 s.

Tytułu wywalczonego w ubiegłym roku nie bronił Grzegorz Grzyb.

W kalendarzu rajdowych samochodowych mistrzostw Polski znalazło się - podobnie jak rok temu - siedem rund. Rywalizację zakończy na początku października Rajd Dolnośląski. Pięć rund zostanie rozegranych na drogach asfaltowych, a dwie na szutrowych, w tym Rajd Polski (28-30 czerwca), który będzie także rundą mistrzostw Europy.

Druga runda rajdowych MP - Rajd Nadwiślański odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca.

Wyniki Rajdu Świdnicki-Krause:

1. Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia R5) 1:05.45

2. Marcin Słobodzian, Kamil Kozdroń (Ford Fiesta R5) strata 11,6 s

3. Tomasz Kasperczyk, Damian Syty (Ford Fiesta R5) 37,5

4. Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Cieślar (Hyundai I20 R5) 42,9

5. Sylwester Płachytka, Jacek Nowaczewski (Ford Fiesta R5) 1.03,4

6. Jarosław Kołtun, Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta R5) 1.42,1