Mistrz w ogniu krytyki. Nie do wiary, co zrobił w noc poślubną

Zaledwie kilka dni temu Magnus Carlsen dopisał do swojego CV kolejne wybitne osiągnięcie - Norweg sięgnął po tytuł mistrzowski w podczas mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych . Sukces ten dzielił jednak z Rosjaninem Janem Niepomniaszczijem , ponieważ panowie przed finałowym starciem doszli do porozumienia i ustalili, że podzielą między sobą tytuł czempiona.

Po udanym występie na mistrzostwach Norweg w pośpiechu wrócił do ojczyzny, gdzie czekała na niego ukochana, Ella Victoria Malone. W miniony weekend szachista i jego wybranka stanęli na ślubnym kobiercu w kaplicy w Holmenkollen i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Świeżo upieczeni małżonkowie tak ważny dzień świętowali wraz z przyjaciółmi i bliskimi, o czym poinformowali obecni na ślubie dziennikarze i fotoreporterzy. Co prawda niewiele wiadomo o weselnym przyjęciu pary młodej, jednak nie obyło się bez wielkiego skandalu - jak donoszą, norweskie media, Carlsen zdążył już podpaść swojej ukochanej. Wszystko przez to, co zrobił w noc poślubną.