MŚ w klasie Laser Standard. Tadeusz Kubiak szósty po pierwszym dniu

Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) zajmuje szóste miejsce po pierwszym dniu mistrzostw świata w olimpijskiej klasie Laser Standard. Liderem jest Australijczyk Finn Alexander. W Melbourne rywalizuje 129 żeglarzy z 45 krajów.

Do czwartku zaplanowano eliminacje i w tym czasie zawodnicy rywalizować będą podzieleni na trzy floty. Pierwszego dnia dobrze spisał się Kubiak, który w inauguracyjnym starcie był ósmy, ale w drugim dopłynął do mety pierwszy. W klasyfikacji generalnej niespełna 26-letni żeglarz SEJK Pogoń Szczecin jest szósty z niewielką stratą do ścisłej czołówki.

Na 50. miejscu plasuje się jego klubowy kolega, młodszy o cztery lata Jakub Rodziewicz, który zakończył zmagania w swojej grupie na 14. i 21. pozycji.

Prowadzi 21-letni Australijczyk Alexander, który był drugi i pierwszy. Tuż za nim sklasyfikowany jest doświadczony Tonci Stipanovic. Srebrny medalista igrzysk z Rio w 2016 roku i czterokrotny mistrz Europy także zajął pierwszą i drugą lokatę. W drugim wyścigu 33-letni Chorwat musiał uznać wyższość Kubiaka.

Czołową trójkę zamyka brązowy medalista czempionatu globu sprzed dwóch lat z Aarhus 30-letni Niemiec Philipp Buhl.

Regaty zakończą się w niedzielę. W planie jest 12 wyścigów.

W ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Sakaiminato Rodziewicz był 49., a Kubiak 58. W Japonii ścigało się 158 żeglarzy z 57 państw. Najlepszy okazał się Australijczyk Tom Burton, który w Melbourne zajmuje po dwóch wyścigach 29. lokatę. 10. jest jego rodak i srebrny medalista Matthew Wearn, a dopiero 48. George Gautrey z Nowej Zelandii, który poprzednio stanął na najniższym stopniu podium.(PAP)

