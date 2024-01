Do tematu zdążył się już odnieść nowy minister sportu Sławomir Nitras. Zrobił to 5 stycznia w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu ZET. Na ten moment nie wykluczył jednoznacznie możliwości ugoszczenia igrzysk, ale uważa, że przed Polską jest wiele pracy do zrobienia, by móc realnie stanąć do tego wyścigu z innymi państwami.