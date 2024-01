"Szanujemy decyzję Ministra Sportu i Turystyki [...] Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie , żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej, że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA. PZPN jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy. Liczymy, że niebawem spotkamy się, by przybliżyć Panu ministrowi szczegóły projektu, który ma służyć przede wszystkim dzieciom, młodzieży i naszym reprezentacjom" - przekazała federacja Cezarego Kuleszy.

Sławomir Nitras: "Wniosek PZPN-u był niechlujny, niekompletny"

Wnioski były zgłoszony w sposób niechlujny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntów, na których chciał to budować, a to warunek

- Mówimy o pieniądzach publicznych, ponad 300 milionach złotych, proszę sobie to przełożyć na liczbę boisk, hal sportowych . Wszystko by się przydało, ale musimy pytać o priorytety. To byłaby najdroższa inwestycja finansowana przez Ministerstwo Sportu w najbliższych latach, dla związku sportowego, który jest najbogatszy" - dodał.

- Ta decyzja jest nieodwracalna, co nie oznacza, że w przyszłości PZPN nie może kierować kolejnych wniosków. Uważam, że taki sport jak piłka nożna, który jest bardzo bogaty, powinien sobie radzić - zaznaczył. Poinformował, że w najbliższych dniach spotka się z Cezarym Kuleszą, ale głównym tematem rozmów mają być szczegóły organizacji kobiecego mundialu do lat 20 w 2028 roku.

Nitras został także zapytany przez Beatę Lubecką o pomysł kandydowania Polski do organizacji letnich igrzysk olimpijskich 2036. Nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy popiera ten projekt, w jego opinii stanięcie w szranki z innymi państwami o tę imprezę musi być wcześniej poparte odpowiednimi analizami. - Bardzo dokładnie przyglądam się tej sprawie. Uważam, że to ogromny projekt, ale poza wypowiedzią pana prezydenta nie dostrzegłem żadnych działań, które by podjął poprzedni rząd w tej kwestii. To są poważne decyzje. Trzeba złożyć ofertę, stanąć w konkursie z innymi krajami, nie jesteśmy dziś na to gotowi. Ogłoszenie przed pana prezydenta było stawianiem wozu przed koniem - zakończył.