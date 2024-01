Sandro Pertile zapowiedział walkę o konkurs drużynowy w igrzyskach

Przed dwoma laty negocjowaliśmy z MKOl kwotę startową i dla nas to było wielkie zaskoczenie, że została ona tak zmniejszona. Musieliśmy przez to podążyć w innym kierunku i zmienić program na igrzyskach. Dlatego wypadła rywalizacja drużynowa, a w zamian za nią będą duety. Poprzez ograniczenie kwoty startowej mogło się okazać, że niektóre federacje straciłyby finansowanie w swoich krajach, a nam zależy na tym, by ten sport rozwijać. Chcemy, by skoki stały się sportem globalnym

Zależy na tym, by skoki kobiece się rozwijały, bo to dam nam lepszą pozycję do walki o powiększenie kwoty startowej na igrzyska w 2030 roku. Naszym życzeniem jest, by na kolejne igrzyska kwota startowa w skokach znowu była większa. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Chcemy dążyć do tego, by przywrócić jednak do programu igrzysk tradycyjne konkursy drużynowe. To jest nasza historia, która powinna być także naszą przyszłością - przyznał Włoch.