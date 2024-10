Nitras spotkał się z Tuskiem ws. igrzysk olimpijskich w Polsce. Później zadeklarował. "Stać nas"

- Wolę ogłosić to tu niż w siedzibie PKOl-u. Mówiąc zupełnie serio, chciałbym to dedykować dzisiejszym nastolatkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o zorganizowanie igrzysk olimpijskich - mówił wówczas premier rządu.

"Polskę stać na igrzyska olimpijskie". Sławomir Nitras przedstawił plan mający na celu organizację imprezy czterolecia

Minister sportu dodał, że przed Polską wiele pracy, aby ten cel został zrealizowany i trzeba zaangażować do tego całe społeczeństwo. Sławomir Nitras swoje oświadczenie zakończył zaproszeniem Polaków do "pięknej podróży", która ma zakończyć się właśnie za 16 lat.

Polityk dodał, iż jego zdaniem przy próbie organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Zakopanem zabrakło nie chęci, ale strategii. - To jest dowód na to, że bez strategii nic udać się nie może. Przykład Krakowa jest jeszcze bardziej dobitny. Pokazuje bowiem, że bez poparcia społecznego realizacja takiego projektu też się nie uda. My musimy pokazać Polakom, przekonać ich, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby to zrobić - kontynuował Sławomir Nitras.