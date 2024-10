To ma być przepustką Polski do organizacji igrzysk. Trwają przygotowania

Jeden dokument wyznaczy przyszłość igrzysk w Polsce

"Strategia Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040" - to właśnie ten dokument ma być podstawą do rozmów o organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce. Jak wielokrotnie podkreślał Sławomir Nitras, miastem gospodarzem tego wydarzenia ma być Warszawa, ale nie oznacza to, że inne miasta również nie będą wykorzystywane do organizacji konkretnych zawodów.