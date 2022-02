To czwarta wygrana Świątek w turnieju WTA. Pierwszą był Roland Garros w 2020 roku, a w ubiegłym roku triumf w Adelajdzie i Rzymie.

Tenisistka z Raszyna potwierdza, że od początku sezonu jest w dobrej formie. W Australian Open dotarła do półfinału, wcześniej zagrała w finale w Adelajdzie, a teraz odniosła zwycięstwo w Katarze. Porażka w Dubaju z Jeleną Ostapenko inaczej wygląda po tym jak się okazało, że Łotyszka triumfowała w tym turnieju.



Dwa gemy stracone w pierwszym secie

Polka od początku spotkania zyskała przewagę. Jako pierwsza przełamała serwis rywalki. Mimo że Estonka szybko odrobiła straty, to od stanu 2:2 Świątek grała z gema na gem coraz lepiej i pewniej. Wygrała pierwszego seta 6:2.

Nie zdradziła oznak kryzysu. Wszystko w jej grze wyglądało na zaplanowane i uporządkowane. Solidnie serwowała, zaskakiwała rywalkę returnem po drugim serwisie, a wobec forhendu Świątek Kontaveit była czasami bezradna.

Idealny drugi set Świątek

Tenisistka z Raszyna mogła czuć się na korcie centralnym w Dausze jak u siebie. Wspierała ją liczna grupa polskich kibiców w narodowych barwach, w tym trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Niesiona dopingiem, ale przede wszystkim doskonale przygotowana do tego turnieju fizycznie i tenisowo w drugim secie szybko pozbawiła złudzeń rywalkę. Gra toczyła się pod jej dyktando. Kontaveit, która w ostatnich miesiącach miała świetne wyniki, nie była w stanie zareagować na to, co pokazała Polka. Świątek zagrała niemal idealnego seta, nie straciła gema. To było zaskakująco łatwe zwycięstwo jak na finał tak dużego turnieju. Mecz trwał zaledwie godzinę i trzy minuty.

Finał najlepszym meczem Świątek w turnieju

Cały turniej był świetny w wykonaniu naszej tenisistki. Wygrała pięć spotkań. Na początek przetrwała kryzys w spotkaniu z Viktorią Golubjic, potem łatwo pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę, wyeliminowała wiceliderkę rankingu WTA Białorusinkę Arynę Sabalenkę, i Greczynkę Marię Sakkarki, z którą do tej pory przegrywała. Finał był jednak najlepszy ze wszystkich tych spotkań.

Przed Świątek kolejne wyzwania i występy w amerykańskich turniejach w Indian Wells (9 marca - 20 marca) i Miami (22 marca - 3 kwietnia).



Olgierd Kwiatkowski

Finał turnieju WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open (pula nagród 2 632 448 dol.)

Iga Świątek (Polska, 7) - Anett Kontaveit (Estonia, 4) 6:2, 6:0.