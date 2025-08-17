Podczas piątkowych zmagań w ramach WTA 1000 w Cincinnati, Iga Świątek jako pierwsza tenisistka wywalczyła sobie awans do półfinału w singlu. Polka pokonała Annę Kalinską 6:3, 6:4 i po raz trzeci z rzędu zameldowała się w najlepszej "4" rozgrywek w stanie Ohio. Już wtedy było jasne, że w kolejnej potyczce czeka nas hit z udziałem mistrzyni Wimbledonu 2025. A to dlatego, że o miano rywalizacji z raszynianką batalię stoczyły Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. W pierwszym secie dominowała reprezentantka Kazachstanu. W drugim obserwowaliśmy już nieco więcej zaciętej walki, ale finalnie i tak potyczka zakończyła się w dwóch odsłonach na korzyść 26-latki, rezultatem 6:1, 6:4.

Wówczas stało się jasne, że w niedzielę dojdzie do 10. bezpośredniej konfrontacji między Świątek i Rybakiną w oficjalnych meczach na poziomie zawodowym. W zestawieniu H2H jest 5-4 dla triumfatorki tegorocznego londyńskiego Szlema. Panie rozegrały ze sobą już trzy spotkania w tym sezonie, za każdym razem lepsza okazywała się raszynianka. Tylko jeden z tegorocznych pojedynków odbył się na etapie półfinału. Miało to miejsce w drużynowych rozgrywkach United Cup. Ewentualne zwycięstwo Igi pieczętowało awans naszej reprezentacji do decydującego starcia o trofeum. Z kolei Jelena walczyła o to, by o miejscu w finale rozstrzygał mikst. O godz. 4:05 czasu polskiego rozegrano ostatni punkt, po którym to 24-latka cieszyła się ze zwycięstwa.

Iga Świątek kontra Jelena Rybakina. Tak Polka wygrała w półfinale United Cup

Początek tamtego spotkania należał do serwujących. Zanosiło się na to również w piątym gemie, bowiem Świątek prowadziła 40-15 przy własnym podaniu, ale wówczas Iga zanotowała serię błędów i finalnie skończyło się to przełamaniem. Po zmianie stron Rybakina potwierdziła przewagę breaka i wyszła na 4:2. W następnych minutach Jelena kontrolowała sytuację, w pewnym momencie prowadziła 5:3. Mimo to Iga zdołała wrócić do gry. W trakcie dziesiątego rozdania, gdy reprezentantka Kazachstanu serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie, raszynianka wywalczyła powrotne przełamanie po czwartej okazji. 24-latka posłała głęboką piłkę pod linię końcową, którą rywalka odegrała w siatkę i zrobiło się 5:5.

Nasza zawodniczka próbowała pójść za ciosem i zakończyć partię na swoją korzyść jeszcze przed ew. tie-breakiem. W dwunastym gemie wypracowała sobie w sumie dwa setbole. Finalnie Rybakina zdołała się wybronić i doprowadziła do decydującej rozgrywki w premierowej odsłonie. Ta potoczyła się bardzo nietypowo. Do stanu 4-4 punkty zdobywały wyłącznie returnujące tenisistki. W kluczowym momencie lepiej ciśnienie zniosła jednak Polka. Ostatecznie Świątek triumfowała 7:6(5), wykorzystując w sumie czwartego setbola w pierwszej partii.

Na starcie drugiej części pojedynku obserwowaliśmy gemy, w których to Jelena musiała bronić break pointów. Do stanu 3:3 reprezentantka Kazachstanu pilnowała jednak swoich podań. W trakcie siódmego rozdania Iga wypracowała sobie w sumie aż trzy okazje z rzędu. Już przy pierwszym błąd popełniła Rybakina i doszło do przełamania na 4:3, które okazało się kluczowe dla całego seta. Nasza tenisistka "dowiozła" prowadzenie do samego końca, chociaż było trochę nerwów w dziesiątym gemie, bo mistrzyni Wimbledonu 2022 miała break pointa na 5:5 po podwójnym błędzie Igi. Ostatecznie jednak Polka wybroniła się w kapitalnym stylu i triumfowała 7:6(5), 6:4. W ten sposób Świątek zagwarantowała naszej reprezentacji awans do finału United Cup.

Jak potoczy się kolejna bezpośrednia batalia między Igą i Jeleną? Mamy nadzieję, że zakończy się czwartym zwycięstwem raszynianki z rzędu w starciu z tą przeciwniczką. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19:00 czasu polskiego. Relację z tego pojedynku będzie można śledzić TUTAJ.

Najlepsze zagrania Igi Świątek w United Cup. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Jelena Rybakina i Iga Świątek AFP