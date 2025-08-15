Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek czekała na rewanż z Sabalenką. Hit odwołany. Aryna zdemolowana w Cincinnati

Rok temu Iga Świątek próbowała w nieszczęsnym dla niej ostatecznie Cincinnati odegrać się za brązowy medal z igrzysk, bo przecież marzyła o złocie. W półfinale przegrała jednak z Aryną Sabalenką, a miesiąc później dowiedziała się o pozytywnym wyniku badania antydopingowego. Z Białorusinką zagrała jeszcze w półfinale French Open, też przegrała. Po dzisiejszym awansie Igi do półfinału można było liczyć na to, że znów o finał zagra z liderką rankingu WTA. Jelena Rybakina na to jednak nie pozwoliła. I to w jakim stylu!

Aryna Sabalenka miała świadomość, że półfinał w Cincinnati wymyka się jej z rąk
Aryna Sabalenka miała świadomość, że półfinał w Cincinnati wymyka się jej z rąkDaniel KopatschGetty Images

Dwa miesiące temu w Berlinie Aryna Sabalenka też zmierzyła się z Jeleną Rybakiną w walce o półfinał. Obie gwiazdy kobiecego tenisa stoczyły blisko trzygodzinny bój, dwa sety rozstrzygały w tie-breakach. W tym ostatnim gemie trzeciego seta Kazaszka miała już cztery piłki meczowe, prowadziła 6-2. I przegrała sześć akcji z rzędu. Porażka w takim stylu może boleć bardziej niż jakieś 1:6, 1:6.

Teraz doszło do rewanżu - śmiało można powiedzieć, że na terytorium Sabalenki. To ona jest wciąż światową jedynką, w Cincinnati triumfowała rok temu. Tyle że w ostatnich dniach nie prezentowała jakiejś wybitnej gry, mogła odpaść w starciu z Emmą Raducanu.

    Rybakina zaś znów długimi momentami gra tak, jak zawodniczka ze ścisłej czołówki rankingu. Wciąż jest trochę niestabilna, bo przecież trudno było wytłumaczyć porażki w półfinałach w Waszyngtonie (z Leylah Fernandez) i Montrealu (z Victorią Mboko), w obu tych spotkaniach serwowała po finały. W Cincinnati też w każdym z trzech starć przegrywała pierwszego seta, by później włączać swój niszczący serwis, ale i skuteczny return.

    W meczu z Sabalenką pokazała to wszystko od początku. A sztab Igi Świątek pewnie się zastanawiał, czy aby starcie z tak grającą Kazaszką w niedzielnym półfinale to będzie najlepsze dla Polki rozwiązanie. Jelena nie zostawiła jednak innej opcji.

    WTA 1000 Cincinnati. Aryna Sabalenka kontra Jelena Rybakina. Dwa i pół zaciętego gema, później pogrom liderki rankingu

    Sabalenka już w gemie otwarcia miała break pointa, w trzecim zaś prowadziła - przy serwisie Rybakiny - 30-0. Wtedy Kazaszka nie trafiała pierwszym podaniem, to był jej główny mankament. Gdy jednak serwis zaczął funkcjonować na poziomie najlepszym chyba na świecie, nawet Sabalenka zaczęła być bezradna. Dość powiedzieć, że w pierwszej partii Jelena miała stuprocentową skuteczność przy pierwszym podaniu (9/9), drugie też jakoś specjalnie nie zawodziło.

    Mężczyzna w sportowej czapce i bluzie Yonex gestykuluje podczas rozmowy z tenisistką ubrana w niebieski strój sportowy, siedzącą przodem do niego na trybunach.
    Stefano Vukov udzielający wskazówek Jelenie RybakinieMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

    A Sabalenka? Nie popełniała wielu błędów, nie grała jakoś bardzo źle. Była jednak bezradna, kompletnie bezradna. Płaskie zagrania Rybakiny były za mocne, za precyzyjne. Za chwilę zrobiło się 1:3, później 1:4, 1:5, 1:6. Po 29 minutach od pierwszego serwisu Kazaszki.

    Tak wysoko liderka rankingu WTA oberwała po raz ostatni w kwietniu, w finale WTA 500 w Stuttgarcie z Jeleną Ostapenko. Na kortach twardych zaś w listopadzie zeszłego roku, w Rijadzie. A po drugiej stronie siatki znajdowała się wtedy... Rybakina.

      Po tym fatalnym secie Sabalenka udała się do szatni, skorzystała z przerwy toaletowej. A Rybakina wysłuchiwała porad Stefano Vukova, chyba niepotrzebnie, bo w takiej dyspozycji niczego nie powinna zmieniać.

      Widać było po Białorusince, że jest zła. Półfinał wymykał jej się z rąk, a przecież broniła tu aż tysiąca punktów za zeszłoroczny triumf. Za chwilę będzie zaś bronić dwóch tysięcy w US Open.

      Odpowiedź Sabalenki na demolkę w pierwszej partii. Nagły zryw, szanse na przełamanie. I wszystko się szybko skończyło

      Sabalenka lepiej zaczęła drugą partię, wygrała swojego gema, za moment miała 30-0, a później dwa break pointy przy podaniu Rybakiny. Kazaszce już tak pierwsze podanie idealnie nie wychodziło, ale i tak wyrównała. Liderka rankingu znów mogła mieć do siebie żal, zwłaszcza przy tej drugiej okazji. Bała się już mocy podania Rybakiny, ale ta miała drugi serwis, którym nie ryzykowała. A Białorusinka i tak się źle ustawiła.

      Zawodniczka tenisowa koncentruje się podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą, tło stanowi niebieska ściana z elementem logo turnieju sportowego.
      Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025Dylan Buell/Getty Images via AFPAFP

      Skoro Rybakina wyszła z tak dużych opresji, to za chwilę postawiła kolejny krok w kierunku awansu. Po prostu przełamała liderkę rankingu, korzystała z jej potwornej niemocy.

      Rybakina odskoczyła na 4:2, potrzebowała jeszcze po prostu "przytrzymać" własne podanie. Sabalenka grała trochę lepiej, a może po zeszła z niej jakaś presja i stawiała wszystko na jedną kartę. Wygrywała przynajmniej swoje gemy, a to już było coś. Choć za mało by odwrócić losy meczu.

      Rybakina nie pozwoliła jej jednak na powrót, nie zmarnowała tej szansy. Obroniła break pointa w ósmym gemie, oczywiście - asem. Dziewiątym w spotkaniu. A później kolejnego - dziesiątym asem.

      Choć już też walczyła z emocjami, a to nie jest jej mocną stroną. Wygrała jednak to starcie w 75 minut 6:1, 6:4. I to ona zagra w niedzielę o finał z Polką.

      Czy to dobre rozwiązanie dla Świątek? Iga wygrała z Kazaszką już trzy mecze w tym roku: w Sydney, Dosze i Paryżu. Wydaje się jednak, że teraz Rybakina jest w znacznie lepszej dyspozycji.

