Świątek czekała na rewanż z Sabalenką. Hit odwołany. Aryna zdemolowana w Cincinnati

Dwa miesiące temu w Berlinie Aryna Sabalenka też zmierzyła się z Jeleną Rybakiną w walce o półfinał. Obie gwiazdy kobiecego tenisa stoczyły blisko trzygodzinny bój, dwa sety rozstrzygały w tie-breakach. W tym ostatnim gemie trzeciego seta Kazaszka miała już cztery piłki meczowe, prowadziła 6-2. I przegrała sześć akcji z rzędu. Porażka w takim stylu może boleć bardziej niż jakieś 1:6, 1:6.

Teraz doszło do rewanżu - śmiało można powiedzieć, że na terytorium Sabalenki. To ona jest wciąż światową jedynką, w Cincinnati triumfowała rok temu. Tyle że w ostatnich dniach nie prezentowała jakiejś wybitnej gry, mogła odpaść w starciu z Emmą Raducanu.

Rybakina zaś znów długimi momentami gra tak, jak zawodniczka ze ścisłej czołówki rankingu. Wciąż jest trochę niestabilna, bo przecież trudno było wytłumaczyć porażki w półfinałach w Waszyngtonie (z Leylah Fernandez) i Montrealu (z Victorią Mboko), w obu tych spotkaniach serwowała po finały. W Cincinnati też w każdym z trzech starć przegrywała pierwszego seta, by później włączać swój niszczący serwis, ale i skuteczny return.

W meczu z Sabalenką pokazała to wszystko od początku. A sztab Igi Świątek pewnie się zastanawiał, czy aby starcie z tak grającą Kazaszką w niedzielnym półfinale to będzie najlepsze dla Polki rozwiązanie. Jelena nie zostawiła jednak innej opcji.

WTA 1000 Cincinnati. Aryna Sabalenka kontra Jelena Rybakina. Dwa i pół zaciętego gema, później pogrom liderki rankingu

Sabalenka już w gemie otwarcia miała break pointa, w trzecim zaś prowadziła - przy serwisie Rybakiny - 30-0. Wtedy Kazaszka nie trafiała pierwszym podaniem, to był jej główny mankament. Gdy jednak serwis zaczął funkcjonować na poziomie najlepszym chyba na świecie, nawet Sabalenka zaczęła być bezradna. Dość powiedzieć, że w pierwszej partii Jelena miała stuprocentową skuteczność przy pierwszym podaniu (9/9), drugie też jakoś specjalnie nie zawodziło.

Stefano Vukov udzielający wskazówek Jelenie Rybakinie MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

A Sabalenka? Nie popełniała wielu błędów, nie grała jakoś bardzo źle. Była jednak bezradna, kompletnie bezradna. Płaskie zagrania Rybakiny były za mocne, za precyzyjne. Za chwilę zrobiło się 1:3, później 1:4, 1:5, 1:6. Po 29 minutach od pierwszego serwisu Kazaszki.

Tak wysoko liderka rankingu WTA oberwała po raz ostatni w kwietniu, w finale WTA 500 w Stuttgarcie z Jeleną Ostapenko. Na kortach twardych zaś w listopadzie zeszłego roku, w Rijadzie. A po drugiej stronie siatki znajdowała się wtedy... Rybakina.

Po tym fatalnym secie Sabalenka udała się do szatni, skorzystała z przerwy toaletowej. A Rybakina wysłuchiwała porad Stefano Vukova, chyba niepotrzebnie, bo w takiej dyspozycji niczego nie powinna zmieniać.

Rozwiń

Widać było po Białorusince, że jest zła. Półfinał wymykał jej się z rąk, a przecież broniła tu aż tysiąca punktów za zeszłoroczny triumf. Za chwilę będzie zaś bronić dwóch tysięcy w US Open.

Odpowiedź Sabalenki na demolkę w pierwszej partii. Nagły zryw, szanse na przełamanie. I wszystko się szybko skończyło

Sabalenka lepiej zaczęła drugą partię, wygrała swojego gema, za moment miała 30-0, a później dwa break pointy przy podaniu Rybakiny. Kazaszce już tak pierwsze podanie idealnie nie wychodziło, ale i tak wyrównała. Liderka rankingu znów mogła mieć do siebie żal, zwłaszcza przy tej drugiej okazji. Bała się już mocy podania Rybakiny, ale ta miała drugi serwis, którym nie ryzykowała. A Białorusinka i tak się źle ustawiła.

Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025 Dylan Buell/Getty Images via AFP AFP

Skoro Rybakina wyszła z tak dużych opresji, to za chwilę postawiła kolejny krok w kierunku awansu. Po prostu przełamała liderkę rankingu, korzystała z jej potwornej niemocy.

Rybakina odskoczyła na 4:2, potrzebowała jeszcze po prostu "przytrzymać" własne podanie. Sabalenka grała trochę lepiej, a może po zeszła z niej jakaś presja i stawiała wszystko na jedną kartę. Wygrywała przynajmniej swoje gemy, a to już było coś. Choć za mało by odwrócić losy meczu.

Rybakina nie pozwoliła jej jednak na powrót, nie zmarnowała tej szansy. Obroniła break pointa w ósmym gemie, oczywiście - asem. Dziewiątym w spotkaniu. A później kolejnego - dziesiątym asem.

Choć już też walczyła z emocjami, a to nie jest jej mocną stroną. Wygrała jednak to starcie w 75 minut 6:1, 6:4. I to ona zagra w niedzielę o finał z Polką.

Rozwiń

Czy to dobre rozwiązanie dla Świątek? Iga wygrała z Kazaszką już trzy mecze w tym roku: w Sydney, Dosze i Paryżu. Wydaje się jednak, że teraz Rybakina jest w znacznie lepszej dyspozycji.

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press