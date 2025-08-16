Bezpardonowy atak na Świątek. "Polska oszustka" to był początek, teraz takie słowa

Iga Świątek świetnie spisuje się w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka z turnieju wyeliminowała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę, a w piątkowym ćwierćfinale spotkała się z Anną Kalinską. 24-latka nie miała większych problemów, aby rozprawić się z Rosjanką w dwóch setach 6:3, 6:4. Tym samym trzeci rok z rzędu awansowała do półfinału turnieju w stanie Ohio. To dało jej miano najmłodszej zawodniczki w erze open, która może poszczycić się tego typu serią w ramach amerykańskiego turnieju.

Burza w Rosji po meczu Świątek - Kalinska. Znowu zaatakowali Polkę

Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do ćwierćfinałowego meczu Świątek - Kalinska. Większość rosyjskich mediów skupiła się na stronie sportowej meczu i nie szukała sensacji. - Rosjanka po raz pierwszy przegrała z przeciwniczką z czołowej trójki rangi. Przed tym meczem jej bilans wynosił 4:0 - czytamy na stronie sports.ru, który chwalił Świątek. - To 21. półfinał turnieju rangi WTA 1000 osób dla 24-letniej Polki. Od wprowadzenia tej kategorii w 1990 roku, tylko Martina Hingis i Maria Szarapowa były młodsze, jeśli chodzi o liczbę półfinałów - dodają dziennikarze serwisu.

Zdecydowanie inaczej do meczu podeszli dziennikarze sportbox.ru, którzy bardzo często uderzają w Świątek. Po ćwierćfinale Wimbledonu 2025 między Polką, a Ludmiłą Samsonową nazwali Świątek "oszustką". - "Polska oszustka rujnuje turniej życia rosyjskiej tenisistki. Świątek nie może żyć bez podłości" - można było przeczytać nieco ponad miesiąc temu na tym portalu.

Teraz dziennikarze rosyjskiego serwisu podgrzewali atmosferę już przed meczem. W zapowiedzi podkreślali, że Kalinska została niesprawiedliwie potraktowana przez organizatorów turnieju i będzie mierzyć się z "dopingowiczką", a po spotkaniu napisali artykuł pod tytułem: "Amerykanie wystawili piękność z Rosji. Ale Anna i tak walczyła z oszustką Świątek".

- Kalinska nie dotarła do półfinału turnieju w Cincinnati. Zawodniczka rozstawiona z numerem 28, przegrała w ćwierćfinale z trzecią w rankingu tenisistką świata, Polką Igą Świątek, 3:6, 4:6. Mecz trwał godzinę i 34 minuty. Jest to bolesna porażka dla Rosjanki, gdyż przed meczem skarżyła się organizatorom na terminarz, a w trakcie gry zaczęła mieć problemy zdrowotne - podsumowali mecz.

Świątek w niedzielnym półfinale w Cincinnati zagra z Jeleną Rybakiną, która pokonała Arynę Sabalenkę. Relację tekstową z meczu będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Anna Kalinska (L) i Iga Świątek (P) Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP

