Na taki wynik liczyła Świątek. Gauff pokonana w Cincinnati. Zwrot akcji w środku nocy

Turniej WTA 1000 w Cincinnati to ostatnie zmagania, które mogą wpłynąć na rozstawienia podczas wielkoszlemowego US Open. Przed startem imprezy w stanie Ohio tylko jeden wariant umożliwiał Idze Świątek awans na pozycję wiceliderki rankingu i numerek "2" przy nazwisku podczas rozgrywek w Nowym Jorku. Polka musiała zdobyć tytuł, a Coco Gauff - odpaść przed ćwierćfinałem. Przez długi czas obie tenisistki wykonywały swoje zadania. Wczoraj raszynianka zameldowała się w najlepszej "4" po zwycięstwie 6:3, 6:4 z Anną Kalinską.

W środku nocy czasu polskiego o awans do półfinału walczyła Coco Gauff. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych zmierzyła się z Jasmine Paolini. W tym sezonie to Włoszka zdominowała bezpośrednią rywalizację z zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych. Tenisistka z Italii pokonała 21-latkę w Stuttgarcie oraz Rzymie. Podczas zmagań w Cincinnati przyszło im się zmierzyć po raz trzeci w 2025 roku. I znów lepsza okazała się zawodniczka o polskich korzeniach.

WTA Cincinnati: Coco Gauff kontra Jasmine Paolini w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się idealnie z perspektywy Gauff. Amerykanka już na "dzień dobry" przełamała rywalkę do 15. Po zmianie stron dość nieoczekiwanie zafundowała sobie kłopoty, mimo prowadzenia 40-0 przy własnym podaniu. Pojawiły się dwa break pointy powrotne dla Paolini, ale żaden z nich nie został wykorzystany. Nie minęła chwila, a Coco miała już 3:0 z podwójnym przełamaniem. Po kolejnej rotacji Jasmine odrobiła część strat, złapała kontakt z przeciwniczką. Od stanu 3:2 dla 21-latki, gemy wędrowały już jednak wyłącznie na konto aktualnej wiceliderki rankingu. Ostatecznie turniejowa "2" wygrała premierową odsłonę 6:2.

Początek drugiej partii przyniósł dominację ze strony serwujących. Na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać aż do szóstego rozdania. Wówczas Gauff prowadziła 40-15, miała dwie okazje z rzędu na 3:3. Później przegrała jednak cztery akcje z rzędu i zrobiło się 4:2 dla Paolini. Od tej pory zawiązał się festiwal przełamań. Trwał on aż do końca seta. To sprawiło, że Jasmine wygrała drugą część spotkania 6:4 i zagwarantowała decydującą odsłonę rywalizacji.

Trzeci set wyglądał jeszcze inaczej. W premierowym gemie Włoszka wyszła ze stanu 15-40 przy własnym podaniu. Później przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 2:0. Po chwili tenisistka z Italii posiadała okazję na trzy "oczka" przewagi, ale nie wykorzystała jej. Coco odrobiła stratę breaka, ale tylko przez moment. Po zmianie stron zrobiło się 3:1 dla zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego. Następne dwa rozdania trafiły na konto Amerykanki. Dzięki temu po sześciu gemach na tablicy wyników pojawił się remis. Gauff chciała pójść za ciosem. Po chwili miała 30-0 przy serwisie Paolini, ale od tego momentu... Jasmine wygrała siedem akcji z rzędu.

Końcówka spotkania ułożyła się idealnie po myśli tenisistki z Italii. Ostatecznie to Włoszka triumfowała 2:6, 6:4, 6:3 i zameldowała się w półfinale WTA 1000 w Cincinnati, gdzie zagra z Weroniką Kudiermietową. Taki wynik spotkania Amerykanki otwiera szansę dla Igi Świątek na awans na pozycję wiceliderki rankingu. Jeśli Polka wygra cały turniej, wówczas wyprzedzi reprezentantkę USA w kobiecym zestawieniu po zmaganiach w stanie Ohio. Dzięki temu mogłaby też liczyć na rozstawienie z "2" podczas wielkoszlemowego US Open. Przez to nie mogłyby się spotkać z Aryną Sabalenką wcześniej niż w finale imprezy w Nowym Jorku.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Coco Gauff Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Jasmine Paolini DIMITAR DILKOFF AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP