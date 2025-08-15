Iga Świątek w poprzednim sezonie nie uzbierała zbyt wielu punktów do rankingu WTA w okresie sierpień - listopad. To sprawia, że w tym roku pojawia się przed Polką wielka szansa na odrobienie strat do liderującej Aryny Sabalenki, która z kolei w poprzednich rozgrywkach w tym czasie prezentowała się momentami wręcz wybitnie i do końca sezonu bronić będzie kilku tysięcy oczek.

W poprzednim sezonie turniej WTA 1000 w Cincinnati zakończył się dla Sabalenki wygraną, co sprawia, że w tym sezonie na szali po stronie Białorusinki leżało dokładnie 1000 punktów do rankingu, w przypadku Igi było to zero punktów. W piątkowe popołudnie (czasu polskiego) nasza gwiazda zapewniła sobie awans do półfinału, pokonując w dwóch setach Annę Kalinską, to sprawia, że Świątek już w tym momencie "zarobiła" 390 punktów.

Świątek goni Sabalenkę. Presja jest coraz większa

Zaraz po meczu raszynianki na kort wyszła Sabalenka, która o półfinał walczyła z Jeleną Rybakiną i wydawała się faworytką tego starcia. Od początku jednak nic nie układało się po myśli Białorusinki, pierwszego seta przegrała w ledwie 29 minut wynikiem 1:6. W drugim rywalizacja była nieco bardziej wyrównana, ale znów górą okazała się Kazaszka, która zagra o finał z Igą.

To oznacza, że w rankingu na żywo Białorusinka straci dokładnie 785 punktów, z kolei jeśli Iga zakończyłaby walkę o tytuł na półfinale, to zostałoby jej dopisane dokładnie 390 punktów. Nietrudno więc policzyć, że zysk punktowy Świątek już w tym momencie jest ogromny, bo strata do Sabalenki w rankingu na żywo zmniejszyła się do dokładnie 3902 punktów.

W przypadku ewentualnej wygranej w turnieju obie panie będzie dzieliło dokładnie 3292 punktów, a Sabalenka ma przed sobą obronę aż dwóch tysięcy oczek podczas US Open. Tam z kolei Świątek będzie mogła zdobyć dokładnie 1570 punktów w razie drugiej wygranej w karierze. Łatwo więc policzyć, że sytuacja walki o numer jeden może się zrobić bardzo napięta, a Sabalenka znajdzie się pod olbrzymią presją.

Ranking WTA na żywo po porażce Sabalenki z Rybakiną materiał własny materiał zewnętrzny

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Anna Kalinska i Iga Świątek powalczą o awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 Foto Olimpik AFP