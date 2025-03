Wiadomość od Igi Świątek po Indian Wells. Szczere wyznanie Polki, nie ukrywa tego

Cześć wszystkim, z tej strony Iga. Chcę powiedzieć, że nie mogę doczekać się turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Jak wiecie, jest to jedno z moich ulubionych miejsc do gry. Mam stąd wspaniałe wspomnienia. To naprawdę ekscytujące i już tego wyczekuję. Mam nadzieję, że będę tam grać tak długo, jak to okaże się możliwe. I liczę na was, ponieważ kibice są tutaj wspaniali. Zawsze dostaję od was mnóstwo wsparcia, więc mam nadzieję, że przyjdziecie.

~ Iga Świątek