Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozpocznie walkę o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Już dziś jednak nasza rodzima piłka nożna ma powód do dumy, a to za sprawą reprezentantek U-17, które wywalczyły dziś bezpośredni awans na zbliżające się Mistrzostwa Europy 2025 kobiet. Bezkonkurencyjne piłkarki zdominowały swoją grupę, uzyskując komplet punktów. W ostatniej fazie eliminacji straciły one tylko jedną bramkę.