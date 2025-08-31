Partner merytoryczny: Eleven Sports

Organizatorzy ogłaszają ws. meczu Świątek z Aleksandrową. Radosny komunikat dla Polaków

Pojedynek Igi Świątek z Anną Kalinską dostarczył mnóstwo emocji. Polka musiała wracać ze stanu 1:5 w pierwszej partii, broniła setboli. Ostatecznie wygrała spotkanie w dwóch odsłonach i zameldowała się w czwartej rundzie Open. 24-latka pozostaje na ścieżce rosyjskich rywalek, bowiem w batalii o ćwierćfinał czeka ją starcie z Jekateriną Aleksandrową. Organizatorzy nowojorskiego Szlema ogłosili właśnie plan gier na poniedziałek. Doszło do pewnej zmiany, przy okazji korzystnej dla polskich kibiców.

Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open
Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US Open

Iga Świątek ma już za sobą dwa wymagające pojedynki podczas tegorocznego US Open w grze pojedynczej. Na "dzień dobry" Polka pewnie pokonała Emilianę Arango w 60 minut, ale później zaczęły się schody. W drugiej rundzie niespodziewane problemy naszej reprezentantce sprawiła Suzan Lamens. Raszynianka musiała rozegrać trzeciego seta z Holenderką, ale ostatecznie zakończyła go na swoją korzyść wynikiem 6:4.

    Problemy 24-latki widniały także podczas jej potyczki z Anną Kalinską. Rosjanka prowadziła już 5:1 w premierowej partii, miała w sumie cztery setbole. Mimo to mistrzyni tegorocznego Wimbledonu odwróciła losy pierwszej odsłony i wygrała spotkanie 7:6(2), 6:4, pokonując tenisistkę z Moskwy po raz drugi w ciągu kilkunastu dni. Wcześniej uczyniła to w Cincinnati, podczas ich starcia o awans do najlepszej "4".

    Wiceliderka rankingu wciąż pozostaje na ścieżce rosyjskich rywalek. Kolejną przeciwniczką turniejowej "2" będzie bowiem Jekaterina Aleksandrowa. Tenisistka z Czelabińska prezentuje wysoką formę w ostatnich dniach, w dodatku w przeszłości potrafiła ogrywać naszą reprezentantkę. Prezentuje niewygodny styl z perspektywy 24-latki, gra szybko i płasko. Zanosi się zatem na kolejny ciężki pojedynek dla raszynianki.

      US Open: Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa

      Organizatorzy US Open opublikowali właśnie plan gier na poniedziałkowe zmagania. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zaplanowano nie przed godz. 19:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Jest to zatem zmiana dla naszej reprezentantki, która poprzednie mecze grała na Arthur Ashe Stadium. Na dodatek z Anną Kalinską rywalizowała w sesji wieczornej. Taka pora to również korzystna informacja dla kibiców, którzy obejrzą spotkanie z udziałem raszynianki o komfortowej godzinie. Tym razem nie będą musieli "zarywać nocki".

        Wcześniej, na tym samym korcie co Polka, zostanie rozegrana potyczka pomiędzy Alexem de Minaurem i Leandro Riedim. Panowie rozpoczną rywalizację o godz. 17:00 naszego czasu. Jeśli potrwa ona więcej niż trzy sety, może zatem dojść do drobnego opóźnienia startu batalii z udziałem mistrzyni tegorocznego Wimbledonu. Nadal będzie to jednak pora satysfakcjonująca dla fanów tenisa w naszym kraju.

        Sporo ciekawego będzie się działo na Arthur Ashe Stadium. O godz. 17:30 czasu polskiego rozpocznie się starcie Felix Auger-Aliassime - Andriej Rublow. Potem zostanie rozegrany pojedynek pomiędzy Naomi Osaką i Coco Gauff. W sesji wieczornej, która wystartuje w nocy z poniedziałku na wtorek nie przed godz. 1:00 naszego czasu, zobaczymy mecz Jannik Sinner - Aleksander Bublik oraz potyczkę Amandy Anisimovej z Beatriz Haddad Maią.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam" – Świątek o meczu z Kalińską
        Iga Świątek
        Jekaterina Aleksandrowa
        Anna Kalinska

