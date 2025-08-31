O Taylor Townsend mówiło się w tym tygodniu w Nowym Jorku chyba najwięcej - głównie za sprawą scysji po spotkaniu z Jeleną Ostapenko. Miesiąc temu Amerykanka została liderką światowego rankingu deblistek, jest nią nadal, Łotyszka też miała na to szansę. Spotkały się w jednak w turnieju singlowym, Townsend wygrała 7:5, 6:1. A Ostapenko zdenerwowała się, bo rywalka nie przeprosiła jej za jedno z zagrań po siatce. Padły poważne zarzuty, niektórzy sugerowali, że rasistowskie, Łotyszka za wszystko przeprosiła.

A później w niemal bliźniaczym stylu Townsend ograła jedną z cichych faworytek - Mirrę Andriejewą (7:5, 6:2). Awansowała do czwartej rundy, dziś grała o swój pierwszy singlowy w karierze ćwierćfinał na Flushing Meadows. Też z wielką gwiazdą, ale jednak mającą spore problemy, przez pół roku pauzującą z powodu kontuzji. Wciąż groźną, co pokazały zmagania w Cincinnati. Z Barborą Krejcikovą, która tu, w Nowym Jorku, występowała w deblu razem z... Ostapenko.

Louis Armstrong Stadium, drugi co do wielkości obiekt, wypełnił się do ostatniego miejsca. Amerykanie chcieli mieć swoją przedstawicielkę w półfinale ich domowego Wielkiego Szlema. I byli już bardzo blisko tego faktu.

US Open. Barbora Krejcikova kontra Taylor Townsend. Pogrom, a później zwrot. Kapitalny tie-break

Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła bowiem Jessica Pegula - czekała na lepszą z tej pary. Gdyby wygrała Townsend, jedno miejsce w najlepszej czwórce mieliby już pewne. I wciąż w grze Coco Gauff oraz Amandę Anisimovą.

Wszystko wskazywało na to, że tak właśnie się stanie. Krejcikova wygrała w tym meczu pierwszego gema, a później przegrała... siedem kolejnych. Po 28 minutach oddała seta (1:6), w drugim przegrywała już 1:3, Taylor serwowała po 4:1. Świetnie atakowała, grała odważnie, niosła ją publiczność. A Czeszka powolutku jednak podnosiła się z klęczek.

Ubiegłoroczna mistrzyni Wimbledonu odrobiła straty, ale w 10. gemie Townsend uzyskała piłkę meczową, przy podaniu Czeszki. I właśnie w tych momentach Krejcikovej pomagał serwis, za chwilę wyrównała. Ba, nawet przełamała Amerykankę na 6:5, by za moment znów stracić gema serwisowego.

I tak doszło do tie-breaka, który na długo zapadnie w pamięć. Po części przypominał to, co działo się rok temu w Melbourne, gdy Anna Blinkowa wygrała 22-20 z Jeleną Rybakiną i wyrzuciła ją z Australian Open. Tu punktów obie zdobyły mniej, ale też napięcie potęgowali kibice.

Grały ponad 24 minuty, Townsend przy stanie 6:3 uzyskała drugą, trzecią i czwartą piłkę meczową. Tę ostatnią przy swoim serwisie. I nie dała rady żadnej wygrać. Akurat wtedy Czeszka wchodziła na wyżyny, a z kolei gdy sama miała setbola, marnowała go zwykle zbyt odważnym returnem po drugim podaniu rywalki.

Piątą piłkę meczową Krejcikova obroniła atakiem w zewnętrzną część końcowej linii. A jakby było mało, na dół zbiegły już dzieci, które trzymały wielkie piłki - czekały na autografy. A później były meczbole numer sześć, siedem i osiem, także przy serwisie Townsend Krejcikova to przetrwała, w końcu wykorzystała swojego czwartego setbola.

Wróciła z otchłani, a patrząc na ostatnie wydarzenia, także w sferze mentalnej, miała duży atut.

Krejcikova poszła do szatni, Townsend została na ławce. Przeżywała to, co się stało.

Za chwilę ruszyły do seta numer trzy, decydującego. Już nie tak pięknego, z większą ilością nerwów - wynikających też ze zmęczenia. Ale i z presji.

Tym razem to Czeszka miała inicjatywę, to ona pierwsza wywalczyła breaka. Amerykanka odpowiedziała, ale na kolejne przełamanie już reakcji nie było. Barbora wygrała 1:6, 7:6 (13), 6:3. I to ona zagra o półinał z Jessicą Pegulą.

