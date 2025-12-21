Atakował brzydko Igę Świątek. Doczekał się komunikatu. Organizatorzy ogłaszają
Po dziewięciu miesiącach przerwy Nick Kyrgios wraca na kort i ponownie zagra o stawkę w tourze. Australijczyk greckiego pochodzenia otrzymał właśnie dziką kartę od organizatorów turnieju rangi ATP 250 w Brisbane. Triumfował tam już przed siedmioma laty. Nic nie wskazuje na to, by był w stanie powtórzyć sukces. W ostatnim czasie pełnił rolę głównie surowego komentatora tenisowej rzeczywistości, o czym boleśnie przekonała się m.in. Iga Świątek.
Jeśli ktoś zaczął interesować się poważnym tenisem 2-3 lata temu, może nie wiedzieć lub nie pamiętać, że Nick Kyrgios grał swego czasu w finale Wimbledonu. W ostatnich sezonach zmaga się głównie z kontuzjami. A frustrację rozładowuje w dosyć specyficzny sposób.
30-letni tenisista znakomicie czuje się w roli bezwzględnego komentatora mniej lub bardziej doniosłych wydarzeń w świecie tenisa. To on okazał się najbardziej zaciekłym krytykiem Jannika Sinnera i Igi Świątek, gdy w ich organizmach wykryto śladowe ilości substancji zabronionych.
Nick Kyrgios ponownie pod szyldem ATP Tour. Kontrowersyjny tenisista wraca do gry w Brisbane
Od kilkudziesięciu miesięcy Kyrgios zmaga się z nawracającymi kontuzjami. W tym roku rozegrał w głównym cyklu tylko pięć pojedynków. Wygrał tylko jeden.
Efekt to odległe miejsce w światowym rankingu. Obecnie notowany jest na pozycji numer 673. W nadchodzącym sezonie zamierza skokowo poprawić lokatę.
Realizację planu rozpocznie od startu w turnieju ATP 250 w Brisbane (triumfował tam w 2018 roku). Organizatorzy właśnie przyznali mu "dziką kartę". Impreza odbędzie się w dniach 4-11 stycznia.
W tym samym czasie na australijskiej ziemi przebywać będzie Świątek, która weźmie udział w kolejnej edycji United Cup. Nie spotka się jednak z Kyrgiosem. Rywalizacja teamów narodowych toczyć się będzie w Perth i Sydney.
- Nick od dawna jest ulubieńcem publiczności w Brisbane i będzie główną atrakcją dla kibiców. To zawodnik, który doskonale czuje się na wielkich arenach - oznajmił w oficjalnym komunikacie Cameron Pearson, dyrektor Brisbane International.
- Cieszę się, że mogę powitać go z powrotem w Brisbane i nie mogę się doczekać, aż zobaczę go w akcji przed pełną pasji publicznością - dodał z nieskrywaną satysfakcją.