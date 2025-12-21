Atakował brzydko Igę Świątek. Doczekał się komunikatu. Organizatorzy ogłaszają

Jeśli ktoś zaczął interesować się poważnym tenisem 2-3 lata temu, może nie wiedzieć lub nie pamiętać, że Nick Kyrgios grał swego czasu w finale Wimbledonu. W ostatnich sezonach zmaga się głównie z kontuzjami. A frustrację rozładowuje w dosyć specyficzny sposób.

30-letni tenisista znakomicie czuje się w roli bezwzględnego komentatora mniej lub bardziej doniosłych wydarzeń w świecie tenisa. To on okazał się najbardziej zaciekłym krytykiem Jannika Sinnera i Igi Świątek, gdy w ich organizmach wykryto śladowe ilości substancji zabronionych.

Nick Kyrgios ponownie pod szyldem ATP Tour. Kontrowersyjny tenisista wraca do gry w Brisbane

Od kilkudziesięciu miesięcy Kyrgios zmaga się z nawracającymi kontuzjami. W tym roku rozegrał w głównym cyklu tylko pięć pojedynków. Wygrał tylko jeden.

Efekt to odległe miejsce w światowym rankingu. Obecnie notowany jest na pozycji numer 673. W nadchodzącym sezonie zamierza skokowo poprawić lokatę.

Realizację planu rozpocznie od startu w turnieju ATP 250 w Brisbane (triumfował tam w 2018 roku). Organizatorzy właśnie przyznali mu "dziką kartę". Impreza odbędzie się w dniach 4-11 stycznia.

W tym samym czasie na australijskiej ziemi przebywać będzie Świątek, która weźmie udział w kolejnej edycji United Cup. Nie spotka się jednak z Kyrgiosem. Rywalizacja teamów narodowych toczyć się będzie w Perth i Sydney.

- Nick od dawna jest ulubieńcem publiczności w Brisbane i będzie główną atrakcją dla kibiców. To zawodnik, który doskonale czuje się na wielkich arenach - oznajmił w oficjalnym komunikacie Cameron Pearson, dyrektor Brisbane International.

- Cieszę się, że mogę powitać go z powrotem w Brisbane i nie mogę się doczekać, aż zobaczę go w akcji przed pełną pasji publicznością - dodał z nieskrywaną satysfakcją.

