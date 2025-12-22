Skandal w warszawskim liceum, córka siatkarza prześladowana. MSZ Ukrainy reaguje

Jurij Gladyr od inauguracji siatkarskiego sezonu pauzował z powodu kontuzji. W ubiegłym tygodniu w dobrym stylu wrócił na boisko w Belem w Brazylii, gdzie jego zespół, Aluron CMC Warta Zawiercie, rywalizował w Klubowych Mistrzostwach Świata.

W niedzielę zawiercianie pokonali Volei Renata i mogli świętować zdobycie historycznego dla klubu, brązowego medalu KMŚ. Dla Gladyra ten sukces z pewnością ma wielkie znaczenie, ale będzie stać w cieniu historii, jaka w ostatnich miesiącach wstrząsnęła jego rodziną.

Jurij Gladyr zabrał głos po ujawnieniu prześladowań wobec jego córki. "Postanowiliśmy iść do końca"

"Przegląd Sportowy Onet" ujawnił w weekend poruszającą historię 15-letniej Darii, córki siatkarza. Dziewczyna, która uczęszcza do jednego z prywatnych warszawskich liceów, miała paść ofiarą przemocy psychicznej ze strony kolegów i koleżanek.

Dziennikarze udostępnili nagrania z wyzwiskami pod adresem Darii, która była prześladowana zarówno twarzą w twarz, jak i za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Opisano też bezskuteczną walkę rodziców dziewczyny o interwencję szkoły w tej sprawie. W czasie publikacji materiału Jurij Gladyr przebywał w Brazylii. Po meczu o brąz KMŚ w rozmowie z Polsatem Sport odniósł się do ujawnionej w weekend sytuacji jego córki.

"Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy są w to zaangażowani i to naświetlili. To wielka sprawa, bo dużo takich rzeczy się dzieje i nikt o tym nie mówi. A my postanowiliśmy iść do końca, iść po swoje. Przede wszystkim, żeby uświadomić naszemu dziecku, że sprawiedliwość istnieje na tym świecie. Mamy nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje" - podkreśla siatkarz.

Jurij Gladyr: Kiedy jako ojciec usłyszałem te nagrania, po głowie chodziła mi jedna myśl Polsat Sport

Skandal w Warszawie, świat sportu reaguje. Jest też stanowisko ukraińśkiego ministra

41-letni Gladyr w klubie z Zawiercia występuje od 2024 r. W Polsce gra jednak od lat, na boiskach PlusLigi występuje - z dwuletnią przerwą - od 2008 r. W tym czasie zdobył aż 10 medali mistrzostw Polski, w tym cztery złote. Pochodzi z Ukrainy, w 2013 r. odebrał polskie obywatelstwo.

Kiedy ja dorastałem, inaczej się rozwiązywało te problemy. Teraz nie można używać żadnej przemocy. Kiedy jako ojciec usłyszałem te nagrania, po głowie chodziła mi tylko jedna myśl. Niestety w tych czasach nie wolno i zostaliśmy uczuleni, że musimy pójść prawidłową drogą. Jak na razie to przynosi bardzo dobre rezultaty

Siatkarz i jego rodzina muszą mierzyć się z decyzją szkoły, która wedle informacji przekazanych przez dziennikarzy skreśliła Darię z listy uczniów szkoły. Gladyrowie otrzymali słowa wsparcia od sportowego świata, w mediach społecznościowych do sprawy odniosło się wielu polskich siatkarzy. Po publikacji tekstu kroki w sprawie podjęła też Komenda Stołeczna Policji.

Na tym jednak nie koniec, do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się bowiem Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy. We wpisie na Facebooku podkreślił, że we wspólnym interesie Polski i Ukrainy leży zapobieganie przejawom wrogości i odpowiednie reagowanie na takie sytuacje.

"Szkoda, że musimy wciąż wracać do przypadków haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce. Ale takie traktowanie Darii jest kategorycznie niedopuszczalne. Poruszyłem tę kwestię w negocjacjach z moim polskim kolegą Radosławem Sikorskim przedwczoraj w Polsce, w czasie wizyty prezydenta Ukrainy. Otrzymałem zapewnienie, że strona polska reaguje i zareaguje odpowiednio. Dziękuję za to mojemu koledze i polskim władzom" - napisał ukraiński minister.

Z lewej Jurij Gladyr, środkowy Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe

Jurij Gladyr (z prawej) Bartlomiej Bodzek/East News East News

Andrij Sybiha zareagował na sprawę nękania 15-letniej Ukrainki w Warszawie MANDEL NGAN / Reuters Agencja FORUM