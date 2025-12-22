Takie wykształcenie ma Marcin Gortat. Tym faktem rzadko się chwali

W kraju nad Wisłą niewielu jest koszykarzy, którzy zapadliby w pamięci masowej kibiców najlepszej ligi świata - NBA. Cezary Trybański i Maciej Lampe, mimo iż byli odpowiednio pierwszym oraz drugim Polakiem na parkietach amerykańskiej ligi basketu, nie odegrali w jej historii żadnej kluczowej roli.

Przełomowy okazał się dopiero NBA Draft z 2005 roku. To przy okazji tego naboru do ligi dołączył bowiem mierzący 213 centymetrów wzrostu Marcin Gortat. Swój wymarzony debiut łodzianin zaliczył natomiast 1 marca 2008 roku. Od tego czasu Gortat sukcesywnie odciskał swoje piętno na amerykańskiej lidze basketu. To on stał się między innymi autorem zagrania, które do dziś spędza sen z powiek tak ikonicznym graczom jak chociażby LeBron James - "zasłony Gortata".

Dojście do tak wysokiego poziomu sportowego wymagało jednak od koszykarza dość poważnych poświęceń, na które ten musiał być gotowy w relatywnie młodym wieku.

Wykształcenie Gortata może zaskoczyć. W młodości musiał podjąć kluczową decyzję

Na początkowym etapie wchodzenia w dorosłość Marcin Gortat zmuszony był wybierać między sportowymi ambicjami a uzyskiwaniem wykształcenia. Ostatecznie, 41-latek w swoim "edukacyjnym CV" posiada szkołę podstawową oraz technikum mechaniczne w Łodzi.

Gortat rzadko wypowiada się na temat swojego wykształcenia. Z dostępnych informacji wynika, że swoją przygodę z edukacją zakończył on na czwartej klasie szkoły średniej. W późniejszych latach życia poświęcił się natomiast kompleksowemu poszerzaniu swoich sportowych umiejętności. Zawodową przyszłość Gortat niemalże w całości oparł na koszykówce, co w dłuższej perspektywie okazało się najlepszą możliwą decyzją.

Obecnie Marcin Gortat jest niekwestionowaną ikoną basketu w kraju nad Wisłą. To on udowodnił wielu młodym, aspirującym koszykarzom z naszego kraju, że przysłowiowy "sufit" możliwości jest zawieszony niezwykle wysoko, a konsekwentna praca w połączeniu z naturalnym talentem może przynieść rewelacyjne rezultaty. Dziś kontynuatorem polskiego dziedzictwa w NBA jest natomiast Jeremy Sochan, który w 2022 roku stał się czwartym przedstawicielem naszego kraju, występującym na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi na świecie.

Marcin Gortat Adrian Slazok/REPORTER East News

Marcin Gortat Pawel Wodzynski East News

Marcin Gortat Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto Getty Images

