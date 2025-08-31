Pogrom w meczu Peguli, ledwie 54 minuty. Już o jedną Amerykankę mniej na US Open
W niedzielę rozpoczęła się rywalizacja w czwartej rundzie tegorocznego US Open w singlu. W pierwszym meczu dnia na Arthur Ashe Stadium pojawiła się finalistka imprezy sprzed 12 miesięcy - Jessica Pegula. Turniejowa "4" zmierzyła się ze swoją rodaczką Ann Li. Było zatem jasne, że po tym spotkaniu któraś z Amerykanek pożegna się z nowojorskim Szlemem. Ostatecznie padło na tę mniej doświadczoną. Spotkanie potrwało zaledwie 54 minuty.
Dotychczasowa drabinka Jessiki Peguli podczas tegorocznego US Open ułożyła się bardzo korzystnie dla finalistki nowojorskiej imprezy sprzed 12 miesięcy. Amerykanka mierzy się póki co wyłącznie z tenisistkami spoza czołowej "50" rankingu WTA. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych doskonale wykorzystuje ten fakt, dzięki czemu w coraz większym stopniu broni swojej tutejszej zdobyczy punktowej z sezonu 2024. 31-latka miała pewne problemy w potyczkach z Mayar Sherif czy Wiktorią Azarenką, musiała odwracać losy drugich partii. Mimo to wciąż nie pozostawała bez straty seta.
Nie inaczej potoczyła się sytuacja także w trakcie jej meczu czwartej rundy ze swoją rodaczką - Ann Li. Dla 25-latki już sam awans do najlepszej "16" był sporym osiągnięciem i stanowił kontynuację dobrego trendu zapoczątkowanego podczas turnieju WTA 250 w Cleveland, gdzie przegrała dopiero w finale z Soraną Cirsteą. Dziś 58. rakieta świata miała przed sobą trudne wyzwanie, któremu ostatecznie nie podołała. Pegula jeszcze raz pokazała, że dobrze czuje się na kortach Flushing Meadows.
US Open: Jessica Pegula kontra Ann Li w czwartej rundzie
Mecz rozpoczął się od serwisu Li. Mniej doświadczona Amerykanka została przełamana już na "dzień dobry". Pegula straciła zaledwie jeden punkt w pierwszych dwóch gemach. Później wróciła ze stanu 0-30 i uzyskała już przewagę podwójnego breaka. Po zmianie stron Jessica miała trochę słabszy moment, co częściowo zostało wykorzystane przez Ann. 25-latka miała nawet dwie okazje z rzędu na drugie "oczko", ale nie wykorzystała żadnej z nich. Finalistka sprzed roku wyszła z 15-40 i powróciła na wyższe prowadzenie. Od tamtej chwili turniejowa "4" na dobre przejęła kontrolę nad wydarzeniami w premierowej odsłonie. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:1 na korzyść tenisistki z TOP 5 rankingu.
Początek drugiej partii był wyrównany, ale od czwartego gema Pegula znów zaczęła uciekać swojej młodszej rodaczce. Przełamanie do 15, a potem poprawka własnym podaniem i na tablicy wyników zrobiło się już 4:1. Jessica nie zamierzała zwalniać tempa, miała break pointa nawet w trakcie szóstego rozdania. Wtedy Li wyszła z opresji i dorzuciła drugie "oczko" na swoje konto, ale na więcej 31-latka już nie pozwoliła. Finalnie pojedynek zakończył się wynikiem 6:1, 6:2 po zaledwie 54 minutach gry. W ósmym gemie Pegula przełamała swoją rywalkę do zera, finiszując efektownym returnem z bekhendu.
Tym samym Jessica po raz trzeci w karierze melduje się w najlepszej "8" US Open w grze pojedynczej. Za dwa dni przyjdzie jej walczyć o miejsce w półfinale. Tam zmierzy się z Barborą Krejcikovą albo Taylor Townsend. Patrząc na dotychczasową formę Czeszki oraz Amerykanki w tym turnieju, można spodziewać się większego wyzwania dla 31-latki. Ponadto Pegula ma negatywny bilans z obiema tenisistkami - z reprezentantką naszych południowych sąsiadów 1-2, a ze swoją rodaczką - 2-3.
