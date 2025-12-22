Iga Świątek pominięta, zamiast niej inna tenisistka. W tle skandal z jej udziałem
Iga Świątek ma za sobą bardzo dobry sezon i wielkie osiągnięcie - wygranie Wimbledonu po raz pierwszy w karierze. Polka przy tym zrobiła furorę w mediach społecznościowych, "kradnąc" ręczniki i opowiadając o makaronie z truskawkami. To jednak nie ona znalazła się w zestawieniu 50 najlepszych kobiet ze świata sportu według "The Telegraph". Zamiast niej pojawiły się Aryna Sabalenka i inna tenisistka, która stała się bohaterką skandalu.
Trzeba pamiętać, że "The Telegraph" to brytyjska gazeta, więc nic dziwnego, że wyszukiwała przede wszystkim spośród swoich zawodniczek. Oto, jak przedstawia się ranking. Dlaczego nie znalazła się w nim Iga Świątek?
Iga Świątek pominięta przez "The Telegraph"
"The Telegraph" opublikował ranking 50 najbardziej wpływowych kobiet w sporcie w 2025 roku. Okazało się, że wśród wyróżnionych są jedynie trzy postacie związane ze światem tenisa, z czego dwie czynnie grające zawodniczki. Jak się jednak okazało, dziennikarze brytyjskiego magazynu pominęli Igę Świątek.
Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się następczyni Thomasa Bacha, czyli nowa szefowa MKOl, Kirsty Coventry. Przed laty reprezentowała ona Zimbabwe jako pływaczka, a potem postanowiła zawalczyć o jedno z najważniejszych stanowisk w świecie sportu. Za nią, na drugim i trzecim miejscu, uplasowały się piłkarka Lucy Bronze z Wielkiej Brytanii oraz rugbystka Ilona Maher z USA.
Ranking bez Igi Świątek. Zamiast niej dwie inne tenisistki
Wśród wybranych do rankingu znalazły się tylko dwie czynne tenisistki. Na 21. miejscu znalazła się Aryna Sabalenka, która w tym roku nie tylko utrzymała pozycję liderki rankingu WTA, ale również postanowiła wziąć udział w "Bitwie Płci", w której pod koniec grudnia zmierzy się z Nickiem Kyrgiosem. Zwrócono również uwagę na jej komentarz dotyczący osób transpłciowych w tenisie.
Co jednak ciekawe, wyżej od Sabalenki uplasowała się... Emma Raducanu. Na 14. miejscu znalazła się jednak nie przez wzgląd na tenisowe osiągnięcia, a na aferę ze swoim udziałem. Brytyjka w ostatnich latach prześladowana była przez stalkera - w 2025 roku mężczyzna pojawiał się na turniejach, a Raducanu postanowiła wydać w tej sprawie specjalne oświadczenie i wyznać, z czym się mierzy w ostatnich latach. Szóste miejsce w rankingu zajęła za to legenda tenisa, Billie Jean King, która w tym roku skończyła 82 lata.