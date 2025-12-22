Patryk Dobek przez lata był jedną z nadziei polskiej lekkoatletyki. Urodzony w Kościerzynie zawodnik przez lata specjalizował się przede wszystkim w biegach na 400 metrów oraz 400 metrów przez płotki. To właśnie na tym dystansie w wieku juniorskim odnosił pierwsze sukcesy - w 2011 roku zdobył brąz mistrzostw świata juniorów młodszych, a dwa lata później srebro mistrzostw Europy juniorów.

Z czasem w indywidualnych startach przerzucił się na bieg przez płotki i został młodzieżowym mistrzem Europy z Tallinna z 2015 roku. Startował również na Igrzyskach Olimpijskich oraz seniorskich mistrzostwach świata, lecz bez większych sukcesów.

Przełom nastąpił w 2021 roku, gdy Dobek nieoczekiwaną zmianą zaszokował cały lekkoatletyczny świat. Polak zrezygnował ze startów w biegach na 400 metrów przez płotki i skupił się na dystansie 800 metrów. Efekty były zdumiewające. Dobek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa został najpierw halowym mistrzem Europy, a na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio sięgnął po brązowy medal.

W kolejnych latach jego kariera się jednak załamała, na co ogromny wpływ miały problemy z kontuzjami. "Nie chcę nic na siłę, bo z tego nie będzie sukcesu. Nie ma już tego żaru we mnie" - wspominał na łamach Interii w lutym 2025 roku. Mimo to ostatniego lata Dobek wrzucał w mediach społecznościowych fotorelację ze zgrupowania we Włoszech.

Patryk Dobek nie jest wyznania katolickiego. Medalista olimpijski od dawna podkreślał rolę jego wiary

Dobek przez lata był żołnierzem Wojska Polskiego związanym z Centralnym Wojskowym Zespołem Sportowym. W maju tego, jak sam poinformował w mediach społecznościowych, oficjalnie zakończył swój etap związany z zawodowym wojskiem i przeszedł do cywila.

Dobek wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że wiara odgrywa w jego życiu ogromną rolę. Polak tuż po wywalczeniu medalu w Tokio pocałował krzyżyk, który nosił na szyi, co nie umknęło uwadze obserwatorów. Mało kto jednak wiedział, że Dobek nie jest wyznania katolickiego. Jak sam przyznawał, prawosławie odkrył w wieku 20 lat.

- Tak się stało, gdy poznałem moją żonę Anastazję. Dzięki niej poznałem prawosławie i postanowiłem, że pójdę tą drogą. Nie nastąpiło to od razu. Pojawiły się pewne wewnętrzne znaki, które przeważyły - opowiadał lekkoatleta w rozmowie z "Tygodnikiem Niedziela".

Dobek przez lata był bardzo mocno związany z wiarą prawosławną. Medalista olimpijski nie ukrywa, że szczególnie ważna jest dla niego muzyka cerkiewna. Z tego powodu wielokrotnie śpiewał w chórze w cerkwi św. Mikołaja w Szczecinie. Jak sam podkreślał, jest to dla niego dodatkowy sposób na modlitwę.

- Jak mam czas, kiedy nie jestem na zgrupowaniu, to czasem wchodzę piętro wyżej i śpiewam w chórze. Muzyka i słuch z lat młodzieńczych pozostały, ponieważ wcześniej grałem w orkiestrze dętej na trąbce, po kilku latach przerzuciłem się na tubę - opowiadał w "Radiu Szczecin", cytat za aleteia.org.

Podążając za danymi ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku, przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało 151 648 osób. Daje to 0,4% ogółu ludności naszego kraju. Inne dane przedstawił w 2022 roku Główny Urząd Statystyczny. Według tego badania do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego należą ponad 500 tysięcy wiernych.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Patryk Dobek tuż po zdobyciu brązu Igrzysk Olimpijskich w Tokio JAVIER SORIANO/AFP/East News AFP

Patryk Dobek Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Patryk Dobek Artur Widak/NurPhoto AFP