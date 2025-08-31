Aryna Sabalenka nie straciła jak dotąd ani jednego seta na drodze do czwartej rundy US Open. Białorusinka toczyła zacięte sety w meczach z Rebeką Masarovą, Poliną Kudiermietową czy Leylah Fernandez, ale każdy z nich kończył się po myśli obrończyni tytułu. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego tenisistka z Mińska stanie do walki o ćwierćfinał. Z jej perspektywy jest to niezwykle ważny pojedynek, bowiem może jej zagwarantować utrzymanie pozycji liderki rankingu WTA po zmaganiach w Nowym Jorku.

Przeciwniczką 27-latki będzie Cristina Bucsa, która rozgrywa jak dotąd rewelacyjny turniej. Obecność Hiszpanki w najlepszej "16" singlowej rywalizacji stanowi ogromną niespodziankę. W poprzedniej fazie wyeliminowała po trzysetowej batalii Elise Mertens. Ponadto tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego dobrze radzi sobie także w deblu, w duecie z Nicole Melichar-Martinez. Gdy Sabalenka miała dzień wolny od rywalizacji, Bucsa musiała wyjść na kort, by razem z Amerykanką powalczyć o miejsce w trzeciej rundzie debla. Ich przeciwniczkami okazały się Magda Linette oraz Ena Shibahara. I niestety - Cristina i Nicole zamknęły poznaniance drogę do dobrego rezultatu w grze podwójnej.

US Open: Magda Linette i Ena Shibahara kontra Cristina Bucsa i Nicole Melichar-Martinez w drugiej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od serwisu duetu Linette/Shibahara. Już w pierwszym gemie Polka oraz Japonka musiały bronić piłki na przełamanie. Ostatecznie po długiej walce na przewagi zdołały wyjść na prowadzenie. Następne minuty przebiegały idealnie po myśli zawodniczek, które w danej chwili miały do dyspozycji podanie. Gdy wydawało się, że panie są na dobrej drodze do tie-breaka, w dwunastym gemie nastąpił przełom. Magda i Ena niespodziewanie wypracowały sobie pierwsze break pointy w meczu, które były jednocześnie setbolami. Już po pierwszym z nich zagwarantowały sobie zwycięstwo w premierowej odsłonie 7:5.

Początek drugiej części pojedynku przebiegał po myśli Bucsy oraz Melichar-Martinez. Tym razem wywalczyły przełamanie na start, mimo że duet z naszą reprezentantką posiadał trzy szanse na premierowe "oczko". W następnych minutach Hiszpanka oraz Amerykanka wypracowały sobie nawet trzy szanse na podwójnego breaka. Wtedy Linette i Shibahara utrzymały jeszcze kontakt z przeciwniczkami. W trakcie siódmego rozdania rywalki dopięły już jednak swego. Zaczęło się od tego, że Magda oraz Ena miały szansę na trzeciego gema, ale potem punktowały rywalki. Ostatecznie druga partia zakończyła się wynikiem 6:2.

Trzecia odsłona dostarczyła sporo dramaturgii. Od trzeciego do piątego gema zawiązał się festiwal przełamań. Przerwany go dopiero Cristina oraz Nicole, dzięki czemu wyszły na 4:2. Po chwili polsko-japoński team odrobił straty i gra o zwycięstwo zaczęła się od nowa. Ostatecznie o wszystkim decydował super tie-break. Do stanu 5-5 decydująca rozgrywka przebiegała na wyrównanym pułapie. Od tamtej chwili Linette oraz Shibahara zgarnęły wyłącznie jeden punkt. Finalnie Bucsa i Melichar-Martinez triumfowały w całej batalii 5:7, 6:2, 7:6(6). O ćwierćfinał US Open w deblu powalczą z parą Quinn Gleason/Ingrid Martins lub Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

