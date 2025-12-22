FC Barcelona pokazała w niedzielę po raz kolejny oponentom, dlaczego nie należy spodziewać się jej wpadek na wyjeździe z Villarrealem. Zwyciężyła "Żółtą Łódź Podwodną" 2:0 po golach Raphinhi i Lamine'a Yamala. Od 2008 roku wygrała więc 14 z 18 spotkań na Estadio de la Ceramica, a 4 zremisowała. Gospodarze czekają na triumf od jesieni 2007 r.

Zwycięstwo jest ważne, bo rywal znajduje się w dobrej formie, na krajowym podwórku błyszczy, ma na koncie 35 oczek po 16 meczach. "Duma Katalonii" po 18 może się pochwalić bilansem 15-1-2 i fotelem lidera z czterema punktami zapasu nad głównym rywalem, Realem Madryt.

Co istotne dla hiszpańskich mediów, "Blaugrana" zapewniła sobie prowadzenie po pierwszej rundzie. Wspomniana przewaga nie może zostać utracona w jednej serii gier, a właśnie tyle zostało do półmetka rozgrywek Primera Division.

FC Barcelona będzie liderem na półmetku LaLiga. "Solidne zwycięstwo"

Katalońscy dziennikarze nie zamierzali tracić okazji, by obwieścić podopiecznych Hansiego Flicka "mistrzami zimy". Na taki tytuł na poniedziałkowej okładce zdecydował się "Sport".

"FC Barcelona ponownie zajmuje centralne miejsce na scenie i robi to z rozmachem. 'Mistrzowie zimy' to wielki nagłówek na pierwszej stronie, który odzwierciedla dominację Barçy w pierwszej rundzie LaLiga. Drużyna zakończyła rok solidnym zwycięstwem nad Villarrealem na stadionie La Ceramica. Pozwoliło to jej zostać ogłoszoną najlepszą drużyną pierwszej połowy rozgrywek" - czytamy w artykule dziennika.

46 punktów po 18 kolejkach daje średnią na świetnym poziomie 2,55. Takie tempo w końcowym rozrachunku dałoby 97 oczek.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Znamy składy na mecz Villarreal - FC Barcelona Jose Breton AFP

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga AFP

Lamine Yamal Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP