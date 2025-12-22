Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już "koronują" FC Barcelonę, taki ruch po wygranej w hicie LaLiga. "Mistrzowie"

Tomasz Chabiniak

Za dwa tygodnie LaLiga znajdzie się na półmetku, co oznacza czas na pierwsze poważniejsze podsumowania. Hiszpańscy dziennikarze zazwyczaj wyciągają wtedy z szuflady termin "mistrzowie zimy". FC Barcelona otrzymała taką "koronację" po wygranej 2:0 nad Villarrealem. Dziennik "Sport" wytłumaczył swoją decyzję w artykule. Pisze o "dominacji".

Piłkarze zespołu FC Barcelona w granatowo-bordowych koszulkach świętują zdobycie bramki, jeden z zawodników uśmiecha się podczas uścisku z kolegą, widoczne nazwiska na koszulkach i dynamiczne emocje na boisku.
Robert Lewandowski i Lamine Yamal, 29.08.2025 r.Jose BretonEast News

FC Barcelona pokazała w niedzielę po raz kolejny oponentom, dlaczego nie należy spodziewać się jej wpadek na wyjeździe z Villarrealem. Zwyciężyła "Żółtą Łódź Podwodną" 2:0 po golach Raphinhi i Lamine'a Yamala. Od 2008 roku wygrała więc 14 z 18 spotkań na Estadio de la Ceramica, a 4 zremisowała. Gospodarze czekają na triumf od jesieni 2007 r.

Zwycięstwo jest ważne, bo rywal znajduje się w dobrej formie, na krajowym podwórku błyszczy, ma na koncie 35 oczek po 16 meczach. "Duma Katalonii" po 18 może się pochwalić bilansem 15-1-2 i fotelem lidera z czterema punktami zapasu nad głównym rywalem, Realem Madryt.

Co istotne dla hiszpańskich mediów, "Blaugrana" zapewniła sobie prowadzenie po pierwszej rundzie. Wspomniana przewaga nie może zostać utracona w jednej serii gier, a właśnie tyle zostało do półmetka rozgrywek Primera Division.

FC Barcelona będzie liderem na półmetku LaLiga. "Solidne zwycięstwo"

Katalońscy dziennikarze nie zamierzali tracić okazji, by obwieścić podopiecznych Hansiego Flicka "mistrzami zimy". Na taki tytuł na poniedziałkowej okładce zdecydował się "Sport".

"FC Barcelona ponownie zajmuje centralne miejsce na scenie i robi to z rozmachem. 'Mistrzowie zimy' to wielki nagłówek na pierwszej stronie, który odzwierciedla dominację Barçy w pierwszej rundzie LaLiga. Drużyna zakończyła rok solidnym zwycięstwem nad Villarrealem na stadionie La Ceramica. Pozwoliło to jej zostać ogłoszoną najlepszą drużyną pierwszej połowy rozgrywek" - czytamy w artykule dziennika.

46 punktów po 18 kolejkach daje średnią na świetnym poziomie 2,55. Takie tempo w końcowym rozrachunku dałoby 97 oczek.

Robert Lewandowski nie zdążył wpisać się na listę strzelców - wszedł do gry na ostatnie pół godziny
La Liga

Lewandowski wszedł do gry i od razu decydujący cios. Barcelona ucieka Realowi

Łukasz Żurek
Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
Piłkarz w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu, skupiony i gotowy do dalszej gry, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Znamy składy na mecz Villarreal - FC BarcelonaJose BretonAFP
Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga
Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La LigaAFP
Lamine Yamal
Lamine YamalUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

