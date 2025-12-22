Media: Szokujące wieści z USA. Mistrz Polski aresztowany, grozi mu deportacja

Andrzej Wawrzyk dał się poznać szerszej publiczności w 2008 roku, kiedy to stoczył walkę, której stawką było mistrzostwo Polski wagi ciężkiej. Wówczas jego rywalem był Marcin Najman. Niepokonany na tamten czas Wawrzyk wygrał pojedynek z Najmanem przez nokaut w drugiej rundzie. Był on swego czasu również pretendentem do pasa WBA "Regular". Jego dotychczas ostatnim pojedynkiem była walka z Damianem Knybą z lutego 2025 roku, zakończona porażką Wawrzyka (techniczny nokaut w trzeciej rundzie).

W swojej zawodowej karierze Wawrzyk stoczył łącznie 39 walk, z czego wygrał aż 34 (20 przez nokaut). Od pewnego czasu były mistrz Polski, przebywający obecnie w USA, nie wdaje się w utarczki z kolejnymi rywalami. Wciąż ma on na swoim koncie konflikty, jednak te niestety dotyczą głównie jego zatargów z amerykańskim prawem.

Andrzej Wawrzyk zatrzymany w USA. Wisi nad nim widmo deportacji

W poniedziałek 22 grudnia portal "boxingzone.org" przekazał informację, której z pewnością nie spodziewali się kibice sportów walki z kraju nad Wisłą. Były mistrz Polski wagi ciężkiej miał zostać aresztowany przez amerykańską policję w miejscowości Sarasota County, na Florydzie.

"Z dostępnych informacji wynika, że Polak przebywa obecnie w areszcie. Postawione mu zarzuty dotyczą kradzieży sklepowej, posiadania narzędzi służących do omijania zabezpieczeń oraz stawiania oporu funkcjonariuszowi bez użycia przemocy" - piszą redaktorzy przytoczonego portalu.

Sprawa Wawrzyka ma charakter kryminalny. Nie jest to pierwszy raz, kiedy polski bokser dopuszcza się podobnego czynu zabronionego. Już w sierpniu 2023 roku Wawrzyk został bowiem zatrzymany w Chicago, gdzie również miał dokonać kradzieży sklepowej (wartość zrabowanych wówczas towarów przekroczyć miała kwotę 300 dolarów). Obecnie sytuacja Andrzeja Wawrzyka nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Ponowny areszt może bowiem skutkować podjęciem wobec polskiego boksera procedury deportacyjnej. Póki co brak jednak informacji o dalszych krokach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości względem aresztowanego boksera z kraju nad Wisłą.

Andrzej Wawrzyk (z prawej) tu w walce z Albertem Sosnowskim. To stare dzieje, kadr z 2016 roku Andrzej Iwańczuk/Reporter PUSTE

Marcin Rekowski (z lewej) tutaj w walce z Andrzejem Wawrzykiem Andrzej Iwanczuk / REPORTER PUSTE

Andrzej Wawrzyk Epsilon Getty Images

