Iga Świątek nie bez problemu dotarła do trzeciej rundy tegorocznego US Open. O ile na otwarcie nasza reprezentantka odniosła pewne zwycięstwo w 60 minut z Emilianą Arango, o tyle w kolejnej fazie musiała stoczyć trzysetową batalię z Suzan Lamens. Raszynianka wpadła w niespodziewane problemy po premierowej odsłonie, straciła koncentrację. Ostatecznie zdołała jednak zwyciężyć 6:1, 4:6, 6:4 i zameldować się w 1/16 finału wielkoszlemowych rozgrywek w Nowym Jorku.

Tam czekało Polkę starcie z rozstawioną z "29" Anną Kalinską. Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu rywalizowała z Rosjanką w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wówczas wiceliderka rankingu odniosła dość pewne zwycięstwo z nie do końca dysponowaną przeciwniczką - 6:3, 6:4. Tym razem 26-latka chciała wziąć rewanż i powrócić na prowadzenie w zestawieniu H2H. Po ich potyczce w stanie Ohio zrobiło się 1-1 w tej statystyce. Panie rozpoczęły batalię o awans do najlepszej "16" US Open tuż po godz. 1:00 czasu polskiego.

US Open: Iga Świątek kontra Anna Kalinska w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Polka pewnie przebrnęła przez pierwsze rozdanie. Jedyny punkt straciła w momencie, gdy prowadziła 40-0. Po zmianie stron więcej problemów zanotowała Kalinska. W jej gemie doszło do rywalizacji na przewagi, mimo że to Rosjanka najpierw posiadała piłkę na remis. Po świetnym returnie Iga wypracowała sobie break pointa. Pierwszej okazji na przełamanie nie udało się wykorzystać, a potem także drugiej. Ostatecznie Anna wyrównała na 1:1. Po kilku minutach szansy na breaka doczekała się Rosjanka. Wówczas raszynianka chciała posłać agresywne drugie podanie, do narożnika, ale popełniła podwójny błąd serwisowy i w związku z tym rywalka po raz pierwszy znalazła się z przodu.

Anna poszła za ciosem i potwierdziła przewagę przełamania. W trakcie czwartego rozdania zobaczyliśmy lepsze serwowanie po stronie 26-latki i dzięki temu spokojnie wyszła na 3:1. Zupełnie inaczej wyglądało to u Polki. Znów było nerwowo, w dodatku brakowało pierwszego podania. Kalinska otrzymała dwa kolejne break pointy. Przy pierwszym zanotowała pechowy return - piłka odbiła się od taśmy i wyleciała poza wyznaczone pole. Przy drugim nie musiała już nic robić - Świątek znów zakończyła rozdanie podwójnym błędem serwisowym.

W szóstym gemie nasza reprezentantka załapała się na grę, była walka na przewagi. W kluczowych momentach Iga robiła jednak sporo niewymuszonych błędów, niepotrzebnie się spieszyła. Ostatecznie to Anna dorzuciła kolejne "oczko" na swoje konto i zrobiło się już 5:1. Po chwili mistrzyni tegorocznego Wimbledonu utrzymała swoje podanie po dłuższej przerwie, ale była to tylko i wyłącznie kropla w morzu potrzeb. Po zmianie stron Kalinska mogła zamykać partię przy własnym serwisie. Anna miała w sumie cztery setbole, ale nie wykorzystała żadnego z nich. Przy dwóch popełniła podwójne błędy przy podaniu. Potem swojej okazji na breaka doczekała się nasza reprezentantka i od razu została ona zamieniona w przełamanie.

Na korcie zrobiło się ciekawiej. Rosjanka zaczęła notować coraz więcej pomyłek, czasami podejmowała szalone decyzje. Świątek ciągle miała problem z procentem trafionych pierwszych serwisów, ale i tak dość komfortowo dorzuciła czwarte "oczko" na swoje konto. Dzięki temu raszynianka złapała kontakt z przeciwniczką i wywarła jeszcze większą presję na 26-latce. Kalinska nie wykorzystała także drugiej okazji na zamknięcie premierowej odsłony. Iga rozegrała bardzo solidnego gema na returnie, momentami posyłała kapitalne uderzenia kończące. Anna nieco wstrzymywała rękę, a na koniec rozdania popełniła jeszcze podwójny błąd serwisowy i została przełamana do 15.

Na tablicy wyników zrobiło się 5:5 i gra o zwycięstwo w secie zaczęła się od nowa. Wiceliderka rankingu prowadziła 30-15, potem zobaczyliśmy kapitalne zagranie po przekątnej w wykonaniu Kalinskiej. A później wróciły błędy Polki, które widzieliśmy w trakcie serii gemów na korzyść Rosjanki. 26-latka wyszła na 6:5 i znów podawała po wygranie partii. Po niesamowitej obronie raszynianka doczekała się dwóch szans na tie-break. Anna doprowadziła do równowagi, ale później nastały kolejne break pointy. I po czwartym z nich piłka nie przedostała się na stronę naszej reprezentantki.

Ostatecznie zobaczyliśmy decydującą rozgrywkę w pierwszej partii. Świątek rozpoczęła ją od kapitalnej kontry. Później Kalinska miała coraz więcej problemów. Przegrywała kolejne akcje, co doprowadzało ją do coraz większej frustracji. W pewnym momencie wyładowała złość na rakiecie, rzucając nią o kort. Iga szybko zbudowała sobie przewagę, wychodząc na 5-0. Potem dwa serwisy utrzymała Anna, ale to było wszystko, na co jej pozwoliła Polka. Finalnie premierowy set zakończył się wynikiem 7:6(2) dla mistrzyni US Open 2022.

Przerwa nie do końca pomogła Kalinskiej. Turniejowa "29" wciąż była mocno rozkojarzona, czego najlepszym dowodem okazały się trzy podwójne błędy serwisowe z rzędu od stanu 30-0. Potem Anna zanotowała jeszcze jedną pomyłkę i już na starcie doszło do przełamania na korzyść raszynianki. Po zmianie stron obejrzeliśmy słabszy gem w wykonaniu naszej reprezentantki. Świątek zaliczyła kilka pomyłek i dzięki temu wpuściła na nowo rywalkę do gry, pozwalając jej na odrobienie straty przełamania. W trakcie trzeciego rozdania Polka znów mogła wyjść na prowadzenie, ale wtedy 26-latka obroniła break pointa.

Kolejne gemy przebiegały po myśli serwujących tenisistek, co w teorii działało na korzyść Kalinskiej, która podawała jako pierwsza w kolejności. W trakcie ósmego rozdania Rosjanka próbowała wywrzeć presję na returnie, ale Iga zanotowała powrót ze stanu 15-30 i wyrównała na 4:4. W trakcie dziewiątego rozdania zobaczyliśmy kilka szalonych decyzji ze strony Anny. Świątek doczekała się break pointa. Przy pierwszym świetnie spisała się 26-latka, ale po podwójnym błędzie serwisowym pojawiła się jeszcze jedna okazja. I wówczas pomyłkę w trakcie wymiany zanotowała Kalinska.

Przy stanie 5:4 Polka podawała po zwycięstwo. Nie było łatwo, mistrzyni tegorocznego Wimbledonu musiała wracać z 15-30. Na koniec nasza reprezentantka zgarnęła jednak trzy akcje z rzędu i wykonała swoje zadanie, triumfując 7:6(2), 6:4. O ćwierćfinał US Open powalczy z inną Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową. Tenisistka z Czelabińska nie dała szans w trzeciej rundzie Laurze Siegemund, wygrywając 6:0, 6:1.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Sarah Stier AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Jekaterina Aleksandrowa MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP