Iga Świątek szczerze o problemach na Australian Open. "Nie mam odpowiedzi"

Iga Świątek pokonała Katerinę Siniakovą 6:3, 6:4 i zameldowała się w drugiej rundzie Australian Open. Polka może być z siebie zadowolona - grała bardzo solidnie, podczas gdy gra Czeszki mocno falowała. Na konferencji prasowej po meczu wiceliderka rankingu WTA opowiedziała o przygotowaniach do turnieju i wróciła wspomnieniami do poprzedniego roku. Jak się okazało, wciąż nie wie, co było wtedy przyczyną jej porażki.