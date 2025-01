Medalistka olimpijska szokuje. Wyprosiła matkę z trybun, trenera wyrzuciła

Co łączy Dianę Sznajder z Igą Świątek? Rosjanka też ma znakomite relacje z ojcem. Na tyle dobre, że właśnie zaangażowała go do roli trenera, mimo że to były bokser, a obecnie prawnik. Profesjonalnego szkoleniowca zwolniła z posady, a w trakcie pierwszego meczu w trwającym Australian Open wyprosiła z trybun matkę. Na razie radykalne decyzje wystarczyły na awans do II rundy singla. Eksperci większe szanse na sukces dają 20-latce w grze podwójnej - tam czeka już na nią Polka.