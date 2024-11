Dawid Celt przed startem finałów z Igą Świątek. Mówi o rewanżu

Świątek ostatnio praktycznie nie występowała. Po przegranej w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku z Amerykanką Jessicą Pegulą , zrobiła sobie dwa miesiące przerwy, w czasie których zmieniła trenera - Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette , a także straciła prowadzenie w rankingu WTA, gdzie liderką została Białorusinka Aryna Sabalenka .

Tenis. Iga Świątek cieszy się z występu w reprezentacji Polski

Pierwszą wspólną imprezą Polki i Belga były finały WTA w Rijadzie, gdzie 23-letnia raszynianka choć wygrała dwa mecze, to jednak nie wyszła z grupy, a tym samym nie obroniła tytułu wywalczonego przed rokiem w meksykańskim Cancun .

Świątek do Malagi przyleciała w niedzielę.

"Cieszę się, że znowu jestem częścią kadry, bo chciałem tego co roku, ale ze względu na napięty harmonogram było to dość skomplikowane i w pewnym sezonie niemożliwe do zrobienia" - powiedziała.