Legenda pod wrażeniem gry Polaków. "Amerykanie fruwali, byli sfrustrowani"

Do 31. minuty meczu Polska - USA utrzymywał się bezbramkowy remis. W pierwszej tercji Biało-Czerwoni ruszyli na rywala i oddali tyle samo strzałów, co oni. W naszej bramce świetnie spisywał się John Murray , który utrzymywał nas w grze.

Kolejne tercje należały już do Amerykanów, ale i tak Polacy dzielnie stawiali się faworytom. Nawet strzelili gola, co ostatni raz udało im się w meczu z USA w 1989 roku .

"Amerykanie byli w szoku"

Czerkawski zapytany o to, czy to był najlepszy mecz Polaków w ostatnich latach, odparł: - Chyba tak można powiedzieć. To rzeczywiście wyglądało bardzo dobrze przez większą cześć meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie niemożliwe, by utrzymać się w takiej karuzeli, bo oni fruwali na lodzie. Mają jednak klasowych zawodników. Do tego wszystkiego była wspaniała publiczność.