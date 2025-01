Real Madryt zdemolowany przez FC Barcelona. Hiszpanie grzmią, nie mają litości

Podobny nagłówek zaproponował "As". Dziennikarze stwierdzili, że był to najgorszy mecz stołecznego zespołu od lat. Zauważono jednak przy tym, że jasnym punktem był Kylian Mbappe. Wydaje się, że Francuz budzi się po fatalnych pierwszych miesiącach w nowej drużynie.

"SuperManita". Katalońskie media zachwycone po finale Real Madryt - FC Barcelona

Katalońscy żurnaliści rzecz jasna mają znacznie lepsze humory. "SuperManita" - to tytuł z "Mundo Deportivo". Przypomnijmy, że "mano" to z hiszp. "ręka", a "manita" sugeruje gest otwarcia dłoni z pięcioma wyciągniętymi palcami, nawiązującymi do pięciu strzelonych goli. Nie była "klasyczna", bo rywal strzelił dwa gole, ale i tak zasługuje na odnotowanie. Zauważono, że to już 15. krajowy Superpuchar do klubowej gabloty.