Sceny w finale Superpucharu Hiszpanii. Lewandowski i Szczęsny zapisali się w historii

Kiedy Kylian Mbappe w 5. minucie wpisał się na listę strzelców w finale Superpucharu Hiszpanii , wydawało się, że FC Barcelona będzie miała kolosalne problemy z nadrobieniem wyniku. Udało jej się to jednak niemal w mgnieniu oka. "Duma Katalonii" kreowała więcej okazji bramkowych, utrzymywała się długimi fragmentami przy piłce i mogła liczyć na będących w wybornej formie Raphinhę i Yamala.

W 22. minucie stan rywalizacji wyrównał Lamine Yamal, a niecały kwadrans później sędzia podyktował dla Barcelony rzut karny. Na gola zamienił go Robert Lewandowski . A to nie był koniec strzelania.

Superpuchar Hiszpanii. Sensacja do przerwy. Lewandowski i Szczęsny zapisali się w historii

Zaledwie trzy minuty po bramce kapitana reprezentacji Polski magiczną wrzutką popisał się Jules Kounde, a strzałem głową na gola zamienił go Raphinha. Brazylijczyk kolejny raz wpisał się na listę strzelców w Klasyku. A nie był to koniec jego popisów. Arbiter doliczył mnóstwo czasu do pierwszej połowy, na czym skorzystała Barca. Wyprowadziła zabójczą kontrę, a wynik na 4:1 podwyższył Alejandro Balde.