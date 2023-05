Nie ma mowy o błędzie Tekielego. Wybitny himalaista zabrał głos

Tekieli popełnił błąd? Wielicki przeprasza

Był znany ze wspaniałej kondycji

Cichy podkreśla też wspaniałą kondycję Tekielego. - W Polsce można wymienić trzech takich wspinaczo-narciarzy - Jędrka Bargiela, Adama Bieleckiego, no i Kacpra. To oni rzeczywiście genetycznie byli przygotowani do niesamowitych wysiłków i do szybkiej regeneracji. Oczywiście podparte to było bardzo silnym, regularnym treckingiem. I stąd to zainteresowanie Kacpra, żeby nie tylko pokonywać duże trudności, ale też robić to jak najszybciej - tłumaczył w rozmowie z PAP.