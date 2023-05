Tragiczne wieści o śmierci Kacpra Tekielego dotarły do Polski w czwartek rano. Początkowo były to informacje niepotwierdzone, ale z czasem coraz więcej osób ze środowiska wspinaczy zaczęło informować o tragicznych zdarzeniach w Szwajcarii.

Kacper Tekieli spadł z dużej wysokości

Jak udało nam się dowiedzieć od osób w Szwajcarii, najprawdopodobniej Tekieli zdobył Jungfrau (4158 m npm) wejściem alpinistycznym, po czym zaczął zjeżdżać ze szczytu . I w czasie zjazdu doszło do podcięcia małej lawiny, co w branży alpinistycznej nazywane jest "deską śnieżną".

"To wysokość, po upadku z której zazwyczaj z człowieka niewiele zostaje, ale w tym wypadku ciało było w stanie, pozwalającym na identyfikację. Oznacza to, że poduszka śnieżna była głęboka" - usłyszeliśmy.

- To był dobry czas, ale rzeczywiście trudny. To ani zima, ani lato. Było też po świeżym opadzie śniegu, bo to widać po zdjęciach Kacpra z Facebooka. To nie był jednak człowiek, który wypadł sroce spod ogona, tylko bardzo doświadczony alpinista, który potrafi ocenić trudności. Miał kochającą żonę i małe dziecko. Nie ryzykowałby, gdyby warunki były fatalne - mówił Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu, w rozmowie z Interia Sport.