Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie z mężem. I te słowa. "Obiecaliśmy sobie"

Dumni rodzice od najmłodszych lat starali się zarazić pociechę miłością do aktywności fizycznej, a w szczególności do górskich wycieczek. W takowych Hugo zaczął im towarzyszyć na krótko po narodzinach. Były jednak wyprawy, na które Kacper Tekieli wybierał się bez żony i syna. Jedną z takich wypraw była próba zdobycia szczytu Jungfrau w Szwajcarii. Wówczas alpinista realizował swój projekt, którego celem było zdobycia wszystkich czterotysięczników w Alpach. 17 maja doszło do ogromnej tragedii - podczas zejścia z tej góry Polak spadł wraz z lawiną w Stechelbergu w gminie Lauterbrunnen . Jego zwłoki odnaleziono dopiero kolejnego dnia w rejonie Rottal-Couloirs.

