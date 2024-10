32-latek chciał przejść do historii. Wyprawa w góry zakończyła się tragedią

Nie żyje Michael Gardner. 32-latek zginął podczas wyprawy górskiej

Kiedy schodzili z góry Vedrines zauważył, że ktoś do nich macha. Jak się później okazało, mężczyzną tym był Sam Hennessey. Himalaista przekazał, że jego towarzysz spadł, a on pozostał sam. Francuzi "zaopiekowali się" Amerykaninem i wraz z nim dotarli do postawy ściany. Panowie nie mieli jednak zamiaru opuszczać nepalskiego szczytu bez wcześniejszego odnalezienia Gardnera. Podjęli więc samodzielne poszukiwania mężczyzny, jednak znaleźli jedynie części jego ubrań i rozrzucony sprzęt.