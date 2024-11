W 2020 roku biegaczka narciarska stanęła na ślubnym kobiercu z alpinistą Kacprem Tekielim. To właśnie on zaraził dwukrotną mistrzynię olimpijską miłością do górskich wycieczek. W 2021 roku małżonkowie powitali na świecie pierwszego wspólnego potomka - syna Hugo, który na krótko po urodzinach zaliczył pierwszą wizytę w górach.