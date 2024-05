Kwalifikacje roku w F1? Co za walka, decydowały tysięczne sekundy

Zanim na torze pojawili się kierowcy Formuły 1, kibice przeżyli chwilę grozy w zmaganiach bezpośredniego zaplecza tej serii, czyli F2 . Po starcie doszło do ogromnego zamieszania i poważnej kraksy. Części od bolidów fruwały w powietrzu. Potrzebna była natychmiastowa neutralizacja. Na szczęście żaden z młodych sportowców nie ucierpiał poważnie, czego nie można powiedzieć o porozbijanych autach. Tymi już zajmują się mechanicy, bo przed uczestnikami weekendu w niedzielę wyścig główny, w którym do zdobycia jest największa liczba punktów.

Dwie wpadki wielkich gwiazd. Kibice przecierali oczy ze zdumienia

Czerwonych flag i tego typu nieprzyjemnych rzeczy nie oglądaliśmy w królewskiej serii. Nie brakowało jednak niespodzianek. Pierwszego etapu nie przeszedł przede wszystkim Fernando Alonso. Hiszpan nie może odnaleźć się we Włoszech. Po konkretnym wypadku w ostatnim treningu, także w kwalifikacjach zapoznał się z poboczem, tym razem ku uciesze mechaników Astona Martina, bez uderzania w barierę. Zepsute okrążenie poskutkowało zaledwie przedostatnią lokatą. Niżej uplasował się jedynie Logan Sargeant .

Kilka minut później o niepowodzeniu Fernando Alonso pamiętał już mało kto na trybunach. Jeszcze większy zawód sprawił Sergio Perez. Meksykanin po dobrym otwarciu sezonu, zalicza na Imoli pierwszy gorszy weekend. Najpierw, podobnie jak Hiszpan, namieszał on w trzecim treningu, a potem także zasmucił swoich sympatyków w kwalifikacjach. Zespołowy partner Maksa Verstappena nie znalazł się w czołowej dziesiątce i jutro czeka go nie lada wysiłek w wyścigu, by Imolę opuścić z uśmiechem na twarzy.