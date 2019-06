Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Austrii. Lepszy czas o blisko sekundę uzyskał jego kolega z Williamsa George Russell, który był przedostatni. Najlepszy wynik uzyskał lider klasyfikacji generalnej kierowców i obrońca tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica przed GP Austrii: Jest dużo więcej trudności niż się wydaje (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Od ostatniego wyścigu upłynęło zaledwie kilka dni, więc zespoły F1 nie miały zbyt wiele czasu, żeby przygotować poprawki do bolidów. Mówił o tym m.in. starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson. "Samochody niewiele się zmienią" - przyznał. Co to oznacza? Dla stajni z Grove jedno - Robert Kubica i George Russell pewnie znów znajdą się na końcu stawki.

Reklama

Tak też się stało. Obaj kierowcy Williamsa zajęli ostatnie miejsca. Niepokojąca jest różnica między Kubicą i Russellem. Brytyjczyk uzyskał lepszy czas od Polaka o blisko sekundę. Nie wróży to dobrze przed wyścigiem. Nasz kierowca jako jedyny w stracił do zwycięzcy Lewisa Hamiltona ponad dwie sekundy.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Obrońca tytułu potwierdził, że ten sezon należy do niego. Brytyjczyk wygrał pierwszy trening z czasem 1.04,838. Warto zaznaczyć, że Hamilton, jak i jego kolega z teamu Valtteri Bottas, podczas pierwszego treningu jechali na oponach z miękkiej mieszanki. Szyki Mercedesowi chce pokrzyżować Ferrari. Sebastian Vettel zajął drugą pozycję z minimalną stratą 0,144 s. Czwartą lokatę zajął Charles Leclerc (strata 0,303 s). A bolidy stajni z Maranello miały założone opony z pośredniej mieszanki. Wyścig zapowiada się zatem ciekawie.

W końcówce trening został przerwany. Nico Huelkenberg z Renault stracił panowanie nad samochodem i wyjechał na pobocze. Kiedy wracał na tor najechał na krawężnik, przez co stracił dużą część przedniego skrzydła. Uszkodził też bolid. Na torze pojawiła się czerwona flaga. Służby porządkowe uprzątnęły resztki części z toru, ale sesja treningowa nie została wznowiona. Kierowcy mogli wrócić jedynie po to, żeby poćwiczyć start.

Zapis relacji z pierwszego treningu przed GP Austrii:

12.34 - kierowcy wrócili jeszcze na tor, żeby poćwiczyć start.



12.34 - Kubica na ostatnim miejscu (strata 2,827). Russell przedostatni (strata 1,967)

12.32 - drugie miejsce zajął Vettel - strata 0,144 s, a trzecie Bottas - strata 0,161.

12.31 - pierwszy trening wygrał Hamilton który uzyskał czas 1.04,838.

12.30 - koniec pierwszego treningu!



12.29 - służby porządkowe sprzątają tor, ale sesja treningowa raczej nie zostanie wznowiona.

12.28 - Nico Huelkenberg z Renault stracił dużą część przedniego skrzydła na krawężniku i poważnie uszkodził samochód.

12.27 - czerwona flaga! Trening przerwany!

12.26 - Vettel próbuje wyprzedzić Hamiltona, ale chyba mu sie nie uda.

12.22 - Kubica i Russell na torze.

12.21 - Verstappen zgłasza, że samochód dziwnie się zachowuje i jest wolniejszy na prostych.

12.20 - czy Kubica jeszcze wyjedzie na tor?

12.15 - kwadrans do końca pierwszego treningu.

12.14 - Russell przyspieszył. Strata Brytyjczyka do lidera wynosi 1,967.

12.11 - Hamiltona i Bottasa rozdzielił Vettel, który wskoczył na drugie miejsce (strata 0,144).

12.10 - Mercedesy dominują. Obecnie obaj kierowcy tego zespołu są na czele. Liderem został Hamilton (1.04,838). Drugi jest Bottas, który traci do kolegi z zespołu 0,161.

12.04 - kierowcy Williamsa na końcu. Kubica traci do Bottasa 2,880, a Russell 2,308.

12.03 - niespełna pół godziny do końca pierwszego treningu.

11.59 - Bottas jako pierwszy z kierowców zszedł poniżej 1.05. Fin uzyskał 1.04,999 i teraz przewodzi stawce.

11.58 - Kubica w czołówce kierowców, którzy osiągnęli najlepszą prędkość.

11.56 - trzeba przyznać, że tor w Austrii jest pięknie położony.



11.53 - błyskawiczna odpowiedź Leclerca. Kierowca Ferrari ponownie na czele - 1.05,141.

11.51 - krótko cieszył się Leclerc z prowadzenia. Nowym liderem został Bottas - 1.05,299.

11.50 - Leclerc od razu błysnął. Kierowca Ferrari objął prowadzenie z czasem 1.05,409.

11.49 - po krótkiej przerwie na torze pojawił się Leclerc.

11.45 - połowa treningu za nami. Na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.

11.43 - co gorsza, kierowcy Williamsa mają sporą stratę, która wynosi ponad pół sekundy, do zajmującego 18. miejsce Romaina Grosjeana z Haasa.



11.40 - Kubica i Russell na końcu stawki. Obaj tracą do Verstappena ponad dwie sekundy.

11.38 - lider Verstappen jeszcze poprawił swój czas. Obecnie najlepszy wynik to 1.05,488.

11.35 - Kubica przyspieszył, ale nie na tyle, żeby opuścić ostatnie miejsce. Strata Polaka do lidera wynosi 2,202.

11.33 - pobocze "zwiedzili" Gasly i Hamilton.



11.31 - prawie sekundę szybciej od Kubicy pojechał Russell, który jest obecnie 17.

11.30 - Kubica spadł na ostatnie miejsce. Polak przyspieszył, ale uzyskał gorszy wynik do lidera o 2,506 s.

11.29 - lepszy rezultat od Vettela uzyskał Verstappen, który z czasem 1.06,100 objął prowadzenie.

11.27 - za kierowcami Williamsa jest tylko Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo. Jego strata do lidera to 3,536 s.

11.26 - minimalnie lepszy czas od naszego kierowcy ma Russell.

11.24 - Kubica ma za sobą okrążenie pomiarowe. Strata do liderującego Vettela wynosi 3,469 s.

11.23 - Polak jedzie na oponach z miękkiej mieszanki

11.22 - na tor wyjechał Kubica

11.18 - poczynania Vettela bacznie śledzi jego ojciec, który jest w garażu Ferrari.



11.17 - na prowadzeniu mamy obecnie kierowców Ferrari. Pierwszy jest Vettel (1.06,160), a tuż za nim, ze stratą zaledwie 0,009 s, plasuje się Leclerc.

11.15 - Lando Norris z McLarena wyjechał na krawężnik. Spod jego bolidu posypały się iskry.

11.14 - wyluzowany Hamilton przywitał się z mechanikami

11.12 - tylko trzech kierowców nie widzieliśmy jeszcze na torze: Kubicę, Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa.

11.11 - Vettel wskoczył na chwilę pozycję lidera. Szybko na czoło wrócił Gasly (1.06,385).



11.09 - na torze obaj zawodnicy Ferrari - Sebastian Vettel i Charles Leclerc. Oni jadą na oponach pośrednich.

11.07 - większość kierowców wybrała opony z miękkiej mieszanki

11.05 - zdecydowanie szybciej pojechał Pierre Gasly z Red Bulla - 1.08,299

11.04 - mamy pierwszy pomiar. Carlos Sainz z McLarena pokonał okrążenie z czasem 1.14,185

11.02 - na okrążeniu instalacyjnym jest też Russell. Kubica na razie w garażu.

11.01 - Max Verstappen z Red Bulla jako pierwszy wyjechał na tor.

11.00 - zaczynamy!



10.59 - kierowcy już gotowi. Za chwilę zielone światło.

Program Grand Prix Austrii:

28.06 (piątek)

15.00 drugi trening



29.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



30.06 (niedziela)

15.10 wyścig