Powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 budzi skrajnie różnie opinie motoryzacyjnych ekspertów. Nie brakuje głosów krytyki po słabych wynikach zawodnika Williamsa, ale wielu docenia fakt, że Kubica po tak wielu przejściach w ogóle nawiązuję walkę z najlepszymi kierowcami świata. Do tej drugiej grupy zalicza się Jan Lammers, były holenderski kierowca.

Lammers potrafi doskonale wczuć się w sytuację Kubicy, bowiem sam swego czasu wrócił do Formuły 1 po dziesięcioletniej przerwie. Holender jeździł w zawodach F1 w latach 1979-1982, po czym wrócił do niej w 1992 roku. Niestety, jego druga przygoda trwała bardzo krótko.

Trudno nie dopatrzeć się w historii Lammersa analogii do sytuacji Roberta Kubicy. Polski kierowca czekał na powrót do F1 aż dziewięć lat. Wrócił jednak do najsłabszego zespołu w stawce i na półmetku sezonu ma na swoim koncie zaledwie jeden zdobyty punkt.

63-letni ekspert w pełni docenia ogrom pracy, jaki w powrót do elity musiał włożyć krakowianin.



- Według mnie Robert Kubica powinien dostawać tytuł kierowcy wyścigu co grand prix. Gdy spojrzymy na to, czego doświadczył i mimo to nadal jest w stanie być blisko Russella, to jest to fantastyczne - oceniał Lammers, cytowany przez holenderski portal racingnews365.nl.



- Jeżeli chodzi o osiągi, to nie możemy nic z tym zrobić, ale Robert pokazał wielki charakter i myślę, że to wspaniałe, że Williams dał mu szansę, na którą zasłużył - ocenia Holender.

W sezonie Formuły 1 trwa przerwa wakacyjna, która powoli dobiega końca. Kierowcy wrócą do rywalizacji w Belgii, a wyścig na torze w Spa odbędzie się 1 września.

Zdjęcie Robert Kubica / AFP

