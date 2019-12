Formuła 1 nigdy nie śpi. Sezon 2019 zakończył się miesiąc temu, ale do rozpoczęcia pierwszych testów przed kolejnym pozostało... niewiele ponad półtora miesiąca. Do pierwszego wyścigu - dwa i pół. Warto więc już dziś zapoznać się z przyszłorocznym kalendarzem, aby zaplanować sobie weekendy w roku 2020, a także poznać także składy zespołów - pisze ekspert Interii Grzegorz Gac.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica dla Interii: Mój powrót do F1? Nigdy nie mów nigdy. Wideo TV Interia

Co czeka nas w sezonie 2020? Obejrzymy aż 22 wyścigi, o jeden więcej niż w kończącym się roku. To rekordowa liczba w historii Formuły 1.

Reklama

Do grona państw goszczących królową sportów motorowych dołączy Wietnam, 33. kraj w tym wyjątkowym gronie. Po raz pierwszy w historii obejrzymy wyścig na ulicach stolicy państwa - Hanoi. Kierowcy będą ścigać się na torze wytyczonym według projektu Hermanna Tilke.

Po 35 latach powraca do kalendarza Grand Prix Holandii na zmodyfikowanym torze Zandvoort. Nietrudno domyślić się, że za tym powrotem kryje się niezwykła popularność Maxa Verstappena. Będzie to ciekawy weekend, bo tor zbudowany 70 lat temu według projektu Johna Hugenholtza ma opinię obiektu nieco "oldskulowego" i nie całkiem przystającego do dzisiejszych standardów, zwłaszcza Formuły 1. Warto wspomnieć, że ostatnim do tej pory zwycięzcą Grand Prix Holandii w 1985 był zmarły w tym roku legendarny Niki Lauda.

Chociaż nadal ściga się były czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel (fakt, że jako jedyny kierowca z kraju naszych zachodnich sąsiadów), chociaż Mercedes jest niepokonany od sześciu lat w klasyfikacji zespołów, w kalendarzu zabrakło miejsca dla Grand Prix Niemiec. Może to wydawać się paradoksem, ale tak właśnie jest.

Utrzymała za to miejsce w kalendarzu Hiszpania, chociaż wiele mówiło się, że w roku 2020 zabraknie Grand Prix tego kraju na torze Circuit de Catalunya koło Barrcelony.

Warto wreszcie wspomnieć, że przedsezonowe testy skrócono z ośmiu do sześciu dni. Zaplanowano dwie trzydniowe sesje na torze w Barcelonie w dniach 19 - 21 oraz 26 - 28 lutego. Testy posezonowe odbędą się na torze Yas Marina w Abu Dhabi, jak zwykle po ostatnim wyścigu sezonu.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

A tak wygląda kalendarz Formuły 1 na sezon 2020:

Data Grand Prix Obiekt

15 marca Australia Melbourne

22 marca Bahrajn Sakhir

5 kwietnia Wietnam Hanoi

19 kwietnia Chiny Szanghaj

3 maja Holandia Zandvoort

10 maja Hiszpania Barcelona

24 maja Monako Monako

7 czerwca Azerbejdżan Baku

14 czerwca Kanada Montreal

28 czerwca Francja Paul Ricard

5 lipca Austria Red Bull Ring

19 lipca Wielka Brytania Silverstone

2 sierpnia Węgry Hungaroring

30 sierpnia Belgia Spa-Francorchamps

6 września Włochy Monza

20 września Singapur Singapur

27 września Rosja Soczi

11 października Japonia Suzuka

25 października USA Circuit of the Americas

1 listopada Meksyk Autodromo Hermanos Rodriguez

15 listopada Brazylia Interlagos

29 listopada Abu Dhabi Yas Marina

Zdjęcie Od lewej: Max Verstappen, Lewis Hamilton i Charles Leclerc / AFP

W stawce kierowców tegoroczny debiutant Alexander Albon, który począwszy od Grand Prix Belgii zastąpił Pierre'a Gasly w Red Bull Racing i parę razy błysnął duża klasą zaliczy pierwszy pełny sezon w barwach austriackiego zespołu.



Esteban Ocon powraca do Formuły 1 po roku przerwy. Zastąpi odchodzącego Nico Hulkenberga w zespole Renault.



I wreszcie, co najważniejsze dla polskich kibiców Robert Kubica odchodzi z Williamsa, gdzie zostanie zastąpiony przez dotychczasowego kierowcę rezerwowego - Kanadyjczyka Nicholasa Latifi. Informacje na temat przyszłości polskiego kierowcy śledzimy na bieżąco. Wydaje się, że nadchodzące tygodnie powinny przynieść decyzję, ale obecnie najbardziej prawdopodobna opcja dla Kubicy to rola kierowcy rezerwowego i rozwojowego w zespole Alfa Romeo, z perspektywą... awansu na kierowcę wyścigowego w kolejnym sezonie.



Zespół Toro Rosso zmieni nazwę w sezonie 2020 na Alpha Tauri, poza tym stawka zespołów pozostaje bez zmian.

A tak wygląda pełne zestawienie kierowców i zespołów na sezon 2020:

Kierowca Zespół Silnik

Lewis Hamilton Mercedes Mercedes

Valtteri Bottas Mercedes Mercedes

Sebastian Vettel Ferrari Ferrari

Charles Leclerc Ferrari Ferrari

Alexander Albon Red Bull Honda

Max Verstappen Red Bull Honda

Daniel Ricciardo Renault Renault

Esteban Ocon Renault Renault

Romain Grosjean Haas Ferrari

Kevin Magnussen Haas Ferrari

Carlos Sainz McLaren Renault

Lando Norris McLaren Renault

Sergio Perez Racing Point Mercedes

Lance Stroll Racing Point Mercedes

Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari

Daniil Kwiat Alpha Tauri Honda

Pierre Gasly Alpha Tauri Honda

George Russell Williams Mercedes

Nicholas Latifi Williams Mercedes

A zatem panie i panowie - do góry głowa! Wielkie ściganie rozpocznie się już niedługo!

Grzegorz Gac