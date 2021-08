NIE ŻYJE GERD MÜLLER. Wideo WIDEO |

Powszechnie uważny był za jednego z najlepszych napastników na świecie. Müller w 607 meczach dla Bawarczyków zdobył aż 566 goli, w tym 395 w Bundeslidze, co jest jej rekordem. Dla reprezentacji Niemiec rozegrał 68 meczów i strzelił 62 gole.



Zawodnik o pseudonimie "Der Bomber" trafił do Bayernu w 1964 roku. Wywalczył z nim trzy Puchary Europy, Puchar Interkontynentalny, Puchar Zdobywców Pucharów, po cztery razy zostawał mistrzem Niemiec i zdobywał puchar tego kraju. Siedem razy zostawał królem strzelców Bundesligi. W 1970 roku zdobył "Złotą Piłkę".



Z reprezentacją był mistrzem Europy w 1972 roku i mistrzem świata dwa lata później.



Do sezonu 2020/21 należał do niego rekord strzelecki jednych rozgrywek Bundesligi (40 goli). Poprawił go inny piłkarz Bayernu Robert Lewandowski, który zdobył bramkę więcej.